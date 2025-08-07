Ceviche in Stuttgart Wo die peruanische Spezialität serviert wird
Welches Gericht passt besser zum Sommer als frische Ceviche? Hier gibt es das erfrischende südamerikanische Comfort Food in Stuttgart – mit Fisch, Meeresfrüchten oder sogar vegan.
Ceviche ist diesen Sommer in aller Munde. Sprichwörtlich. Die peruanische Spezialität begeistert mit frischem Fisch, feinsäuerlicher Marinade, allerlei Kräutern, Chili und mehr. Die Varianten sind endlos, ebenso die Geschichten rund um die Provenienz. Sicher wissen wir: Ohne die berühmte „Leche de Tigre“, also Tigermilch, fehlt der Ceviche ihre Seele. Diese milchige Flüssigkeit, die beim Marinieren aus Limettensaft, Gewürzen und Fischsaft entsteht, gart den Fisch kalt. Das Geheimnis: Die Säure verändert die Eiweißstruktur des Fischs, das Fleisch wird weiß und herrlich bissfest. Und im gerade zurückkehrenden Sommer gibt es kaum ein geeigneteres Gericht als dieses peruanische Heiligtum.