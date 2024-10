VfB-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Juventus Turin

Der VfB Stuttgart gastierte am Dienstagabend am 3. Spieltag der Champions League bei Juventus Turin. Die Schwaben vergaben zahlreiche Chancen, bis El Bilal Touré kurz vor dem Ende zum 1:0 traf.

red/SID 22.10.2024 - 22:58 Uhr

Der VfB Stuttgart hat beim Besuch der „Alten Dame“ für eine dicke Überraschung gesorgt. Drei Tage nach der 0:4-Klatsche in der Liga beim FC Bayern gewann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Champions League bei Juventus Turin verdient mit 1:0 (0:0). Es war der erste Sieg der Schwaben in der Königsklasse seit 15 Jahren.