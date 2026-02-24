In der UEFA Champions League ist nach den Playoffs klar, welche Teams im Achtelfinale stehen. Doch wer trifft auf wen? So läuft die Auslosung.
In der UEFA Champions League laufen aktuell noch die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Doch die Runde der letzten 16 wirft bereits ihre Schatten voraus. Ein deutsches Duell ist sehr wahrscheinlich: Sollten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen beide das Achtelfinale erreichen, spielt einer von beiden gegen Bayern München. Beide Teams konnten ihre Playoff-Hinspiele mit 2:0 gewinnen und haben deshalb beste Chancen auf ein Weiterkommen.