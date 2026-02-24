Die Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 findet an diesem Freitag, dem 27. Februar statt. Sky Sport überträgt die Ziehung live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport News. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Auch die Europa League Auslosung wird der Pay-TV-Sender direkt im Anschluss übertragen. Zudem überträgt das ZDF live in seiner Mediathek. Auch auf uefa.com kann die Ziehung ebenfalls live verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick

Datum: 27. Februar 2026

27. Februar 2026 Uhrzeit: 12:00 Uhr

12:00 Uhr Ort: House of European Football, Nyon (Schweiz)

House of European Football, Nyon (Schweiz) Übertragung TV: Sky Sport News

Sky Sport News Übertragung Stream: skysport.de, ZDF-Mediathek, uefa.com

Welches Teams sind qualifiziert?

Die Teams, die nach der Ligaphase auf Rang 1-8 platziert sind, sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Diese Teams haben den direkten Einzug ins Achtelfinale geschafft:

Arsenal FC

FC Bayern

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

Chelsea London

Sporting Lissabon

Manchester City

Auf wen können die deutschen Clubs treffen?

Der FC Bayern trifft bei einem Weiterkommen von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gegen einen dieser beiden Vereine. Der jeweils andere mögliche Gegner für Dortmund und Leverkusen ist der FC Arsenal.

Champions League: Wann geht es weiter?

Das Achtelfinale wird vom 10. bis 18. März 2026 ausgespielt. Im Viertelfinale, rund eine Woche später, finden die Spiele dann vom 7. bis zum 15. April statt. Vom 28. bis zum 6. Mai kämpfen dann noch vier Teams um den Einzug ins Endspiel am 30. Mai.

Die Termine im Überblick: