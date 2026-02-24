In der UEFA Champions League ist nach den Playoffs klar, welche Teams im Achtelfinale stehen. Doch wer trifft auf wen? So läuft die Auslosung.

Digital Desk: Kai Winderl

In der UEFA Champions League laufen aktuell noch die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Doch die Runde der letzten 16 wirft bereits ihre Schatten voraus. Ein deutsches Duell ist sehr wahrscheinlich: Sollten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen beide das Achtelfinale erreichen, spielt einer von beiden gegen Bayern München. Beide Teams konnten ihre Playoff-Hinspiele mit 2:0 gewinnen und haben deshalb beste Chancen auf ein Weiterkommen.

 

Wann findet die Auslosung statt? Alle Infos hier.

 

Wann und wo wird die Auslosung live übertragen?

Die Auslosung von Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 findet an diesem Freitag, dem 27. Februar statt. Sky Sport überträgt die Ziehung live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie im TV auf Sky Sport News. Die Ziehung beginnt um 12:00 Uhr. Auch die Europa League Auslosung wird der Pay-TV-Sender direkt im Anschluss übertragen. Zudem überträgt das ZDF live in seiner Mediathek. Auch auf uefa.com kann die Ziehung ebenfalls live verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick