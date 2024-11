Geistes- und Sozialwissenschaftler können von sofort an im höheren Dienst verbeamtet werden: Trotz erheblicher Widerstände hat Ministerpräsident Kretschmann jetzt die Verordnung dafür unterzeichnet.

Andreas Müller 20.11.2024 - 13:58 Uhr

Der Weg für die umstrittene Verbeamtung von Geistes- und Sozialwissenschaftlern im höheren Dienst ist frei: Ungeachtet erheblicher Kritik hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Verordnung für die neue Laufbahn jetzt unterzeichnet. Sie ist am Mittwoch in Kraft getreten und gilt nun für die gesamte Verwaltung in Baden-Württemberg, wie eine Sprecherin des Staatsministeriums bestätigte.