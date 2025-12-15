Das Blutbad vom Bondi Beach im fernen Australien bewegt auch die jüdische Gemeinde in Stuttgart. Sie lässt sich davon jedoch nicht abhalten, das Chanukka-Fest zu feiern.

Jan Sellner 15.12.2025 - 16:43 Uhr

Die Nachricht vom Terrorangriff am Bondi Beach in Sydney mit 15 Toten überschattet das jüdische Chanukka-Fest weltweit. In Stuttgart kam die jüdische Gemeinde am Sonntagabend wie geplant zu einem großen Empfang zusammen, um den Auftakt des achttägigen Lichterfestes zu feiern. Man zählte rund 300 Gäste – mehr als in den vergangenen beiden Jahren. Der Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 hatte zuletzt Besucher Abstand nehmen lassen. Und auch jetzt, angesichts des Blutbads in Australien zögerten anfangs offenbar manche, an dem Fest teilzunehmen oder kamen mit „gemischten Gefühlen“, wie Barbara Traub, Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW), am Montag sagte. Am Ende war der Saal jedoch voll – auch voller Entschlossenheit, vor dem Terror nicht zurückzuweichen. „Wir lassen uns davon nicht abhalten “, betonte Traub. Den Auftakt der Feier bildete eine Gedenkminute, dann wurde Chanukka gefeiert – von jung bis alt: „Wir wollen zeigen, dass wir zu dieser Gesellschaft gehören“, sagte die Vorstandssprecherin.