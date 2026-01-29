Bei ihrer Fahrt durch Stuttgart baut eine Kia-Fahrerin einen Unfall, verliert ein Fahrzeugteil und lässt einen Mann ans Steuer. Die Polizei sucht Gefährdete und Zeugen.

Eine betrunkene 53 Jahre alte Kia-Fahrerin hat am Mittwochabend auf ihrem Weg von Bad Cannstatt nach Plieningen offenbar einen Unfall verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Kurze Zeit später habe sie während der Fahrt ein Fahrzeugteil verloren, durch das ein weiteres Auto beschädigt wurde. In Plieningen habe sie dann noch einen 52-Jährigen ans Steuer des Wagens gelassen. Die Polizei sucht Zeugen sowie Gefährdete.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr die 53-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Kia von der Brombergstraße in Richtung Plieningen. An einem bislang unbekannten Ort – allerdings noch bevor sie die Stadtbahnhaltestelle Ruhbank erreichte – kam es zu einem Unfall mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Dadurch wurde der Kia erheblich beschädigt. Doch davon ließ sich die 53-Jährige offenbar nicht beeindrucken und sie fuhr weiter.

Loses Fahrzeugteil beschädigt VW

In der Mittleren Filderstraße war ein 23-jähriger VW-Fahrer hinter der 53-Jährigen unterwegs, als diese plötzlich stark abgebremst haben und in den Gegenverkehr geraten sein soll. Kurz darauf löste sich ein loses Fahrzeugteil des Kia und beschädigte den dahinter fahrenden VW des 23-Jährigen. In Plieningen habe die 53-Jährige daraufhin das Steuer an einen 52-jährigen Mann übergeben.

Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug einige Minuten später im Bereich der Eisenbahnstraße. Da die 53-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, musste sie neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Kia gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 bei der Polizei zu melden.