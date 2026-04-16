Charles III. soll in wenigen Tagen zu einem Staatsbesuch in die USA reisen – obwohl der US-Präsident den Briten plötzlich wieder Strafzölle androht.
16.04.2026 - 11:43 Uhr
Während sich das Klima zwischen Washington und London täglich weiter verschlechtert, rüstet der britische Monarch zu seiner bislang schwierigsten diplomatischen Mission. Mit seinem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten noch vor Ende des Monats soll König Charles III. die schwer angeschlagene bilaterale Beziehung kitten helfen – soweit das überhaupt möglich ist.