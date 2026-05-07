Drei Jahre nach seiner Krönung hat König Charles III. den Jahrestag nicht mit großem Pomp, sondern bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast begangen. Gemeinsam mit Königin Camilla empfing er Menschen, die sich in Großbritannien für ihre Gemeinschaft einsetzen.

Seit dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. am 8. September 2022 ist Charles König des Vereinigten Königreichs. Gekrönt wurde Charles III. am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London. Genau drei Jahre später stand der Jahrestag seiner Krönung erneut im Zeichen royaler Traditionen: Der König und Königin Camilla luden am Mittwoch zu einer Gartenparty in den Buckingham Palace.

Die Royal Family teilte dazu ein Reel auf Instagram. Nach Angaben des Königshauses sollte die Gartenparty Menschen würdigen, die an vorderster Stelle arbeiten oder sich auf andere Weise für ihre Gemeinschaft engagieren – etwa durch ehrenamtliche Arbeit, Unterstützung wohltätiger Zwecke oder ihren Dienst bei Rettungs- und Einsatzkräften.

Neben Charles und Camilla waren weitere Mitglieder der Royal Family dabei. Im Reel sind unter anderem Prinzessin Anne und ihr Ehemann Timothy Laurence zu sehen, außerdem Prinz Edward und seine Frau Sophie, die Herzogin von Edinburgh. Auch der Duke und die Duchess of Gloucester nahmen nach Angaben des Königshauses an der Veranstaltung teil.

Die Gartenpartys gehören zu den festen Terminen im royalen Kalender. Nach Angaben des Königshauses werden im Laufe eines Jahres mehr als 30.000 Gäste zu solchen Nachmittagen in den Gärten des Buckingham-Palasts oder des Palace of Holyroodhouse eingeladen. Sie sollen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen würdigen, die einen positiven Beitrag für ihre Gemeinschaft leisten.

Auch modisch blieb die Veranstaltung klassisch royal. Charles trug den traditionellen Cutaway mit Zylinder, grauer Weste und gestreifter Hose. Camilla erschien in einem hellblauen Mantelkleid mit passendem Hut, Handschuhen und Schirm. Prinzessin Anne setzte auf ein cremefarbenes Ensemble mit großem Hut; auffällig war eine Brosche, die laut „InStyle“ ein Geschenk von Königin Elisabeth II. zu Annes Hochzeit im Jahr 1973 gewesen sein soll. Sophie, Herzogin von Edinburgh, fiel in einem kräftig roten Kleid mit schräg sitzendem Strohhut und roter Feder auf.

Der Jahrestag der Krönung wurde nicht nur im Palast markiert. In London gab es laut Berichten auch Salut-Schüsse, unter anderem im Hyde Park. Prinzessin Anne nahm demnach am selben Tag an einer militärischen Zeremonie teil. Für Charles selbst fiel der dritte Krönungstag dennoch vergleichsweise bodenständig aus: Statt einer großen Inszenierung stand der Austausch mit Bürgern im Vordergrund.