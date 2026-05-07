Drei Jahre nach seiner Krönung hat König Charles III. den Jahrestag nicht mit großem Pomp, sondern bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast begangen. Gemeinsam mit Königin Camilla empfing er Menschen, die sich in Großbritannien für ihre Gemeinschaft einsetzen.
07.05.2026 - 07:42 Uhr
Seit dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. am 8. September 2022 ist Charles König des Vereinigten Königreichs. Gekrönt wurde Charles III. am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London. Genau drei Jahre später stand der Jahrestag seiner Krönung erneut im Zeichen royaler Traditionen: Der König und Königin Camilla luden am Mittwoch zu einer Gartenparty in den Buckingham Palace.