Was taugt der neue Kate-Linville-Krimi?

Bestsellerautorin Charlotte Link hat einen neuen Thriller vorgelegt, wieder mit der Ermittlerin Kate Linville. Treue Leser werden dieses Mal ganz schön schlucken müssen.

Lukas Jenkner 01.09.2024 - 12:43 Uhr

Kate Linville ermittelt wieder – und erweist sich abermals als nervige Laus im Pelz eines routinierten Polizeiapparats, in dem persönliche und institutionelle Interessen so wichtig sind wie korrekte Ermittlungsergebnisse. „Dunkles Wasser“ heißt der jüngste Thriller aus der Feder der Bestsellerautorin Charlotte Link, es ist der fünfte Fall der brillanten, aber schwer soziophoben Ermittlerin Kate Linville. Fans der Reihe wissen bereits, dass sie sich bei der Lektüre nicht unbedingt auf ein versöhnliches Finale verlassen können. In „Dunkles Wasser“ legt Link noch eine Schippe drauf.