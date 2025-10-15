Über Stuttgart schwebte ein ungewöhnlicher Besucher: das firmeneigene Trigema-Luftschiff. Was hinter dem seltenen Auftritt am Himmel steckt.
15.10.2025 - 06:00 Uhr
Auf Sichtbarkeit legt die Familie um Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp seit jeher großen Wert – unter anderem mit einem firmeneigenen Hubschrauber, mit dem ikonischen Werbeaffen „Charly“ und im Jahr 1997 sogar mit Werbung auf einem Verkehrsflugzeug. Ein echter Hingucker am Himmel ist heute das firmeneigene Trigema-Luftschiff, das jüngst bei einem Flug über Stuttgart für Staunen sorgte.