Die Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt sind offensichtlich zufrieden. In diesen Studiengängen bekam die Hochschule gute Plätze im CHE-Ranking.
Die Studierenden an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) geben den betriebswirtschaftlichen Bachelor-Studiengängen und dem Bachelor-Studiengang Zukunftsökonomie an ihrer Hochschule gute bis sehr gute Noten. Bei den Rahmenbedingen des Studiums, etwa den möglichen Kontakten in die Berufspraxis oder der Unterstützung beim Studienanfang, landet die HfWU in der Spitzengruppe aller Hochschulen. Zu diesen Ergebnissen kommt das aktuelle CHE-Hochschulranking, der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Durchgeführt wird das Ranking vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Kooperation mit der Wochenzeitschrift „Die Zeit“.