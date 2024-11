Börsenchef Matthias Voelkel erlebt den Bitcoin-Boom hautnah mit – auch weil er privat in die Digitalwährung investiert. Hier erklärt er, wie er die Rekordjagd einschätzt.

Hannes Breustedt 13.11.2024 - 16:18 Uhr

Matthias Voelkel erlebt den Bitcoin-Boom im Zuge der Wiederwahl von Donald Trump hautnah mit – als Chef der Börse Stuttgart, aber auch, weil er privat selbst in die Digitalwährung investiert hat. Sein Unternehmen – die sechstgrößte Börsengruppe Europas – war mit der Bison-App im Kryptohandel ein Vorreiter im deutschen Finanz-Mainstream. Im Interview erklärt Voelkel, wie er die Bitcoin-Rekordjagd einschätzt, was er Anlegern rät, und warum in der privaten Altersvorsorge in Deutschland mehr Risikobereitschaft nötig wäre.