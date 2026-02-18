Es sollte ein Abschied auf Raten werden. Doch was als sanfter Übergang in den Ruhestand geplant war, endet jetzt doch sehr abrupt. Der legendäre Chefdesigner Michael Mauer verlässt den Volkswagen-Konzern zum 1. März. Bereits im Januar war Mauer im Zuge der Umstrukturierung unter dem neuen Porsche-Chef Michael Leiters von seinen Aufgaben beim Zuffenhausener Sportwagen-Hersteller abberufen worden. Übergeordneter Chefdesigner des gesamten Volkswagen-Konzern sollte Mauer aber bleiben. Doch auch dort hat er nun keine Zukunft mehr. Bei Porsche wird Michael Mauer durch den ehemaligen McLaren-Mann Tobias Sühlmann ersetzt, bei der Volkswagen Group folgt auf ihn nun Andreas Mindt.