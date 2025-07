Chefwechsel bei Banktochter: Hin und Her bei Vermögensverwaltern der LBBW

Hin und Her bei Vermögensverwaltern der LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gab sich von dem Umbau felsenfest überzeugt. Noch keine fünf Jahre ist es her, da bejubelte sie die Bündelung der Kompetenzen in der Vermögensverwaltung: Das gehobene Privatkundengeschäft bei der BW-Bank und die auf institutionelle Kunden zielende LBBW Asset Management (AM) würden fortan unter einem gemeinsamen Dach geführt. Damit wolle man „zusätzliche Ertragspotenziale heben und unnötige Doppelarbeit vermeiden“. Mit der neuen Struktur steigere die Bank die „Schlagkraft im Kundengeschäft“ und werde ihren Erfolgskurs fortsetzen, verhieß der LBBW-Chef Rainer Neske.