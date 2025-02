Sonja Balodis wird neue Chefin des Radolfzeller Wäschespezialisten Schiesser. Sie kommt vom Modekonzern S. Oliver und übernimmt den Chefposten von Andreas Lindemann, der das Unternehmen verlassen wird.

Imelda Flaig 25.02.2025 - 12:02 Uhr

Führungswechsel bei Schiesser: Sonja Balodis rückt zum 3. März 2025 an die Spitze des Wäschespezialisten Schiesser aus Radolfzell am Bodensee und tritt die Nachfolge von Andreas Lindemann an.