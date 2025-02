Der chinesische Elektroautobauer BYD hat angekündigt, fast alle seine Modelle künftig mit Hightech-Assistenzsystemen auszustatten - auch seine günstigsten Modelle für umgerechnet unter 10.000 Euro. Zudem werde BYD Software des chinesischen KI-Spezialisten Deepseek nutzen, kündigte das Unternehmen am Dienstag an - die Künstliche Intelligenz (KI) soll die Assistenzsysteme verbessern helfen und für eine „persönlichere Ansprache“ der Fahrerinnen und Fahrer sorgen.

BYD ist der größte Elektroautobauer der Welt. Das Unternehmen verkaufte im vergangenen Jahr allein in China rund 4,2 Millionen Autos und damit mehr als ein Drittel der insgesamt elf Millionen E- und Hybridautos, die 2024 in der Volksrepublik an die Kunden gingen. Im dritten Quartal war der Umsatz von BYD mit umgerechnet 26 Milliarden Euro erstmals höher als der des US-Konkurrenten Tesla.

Lesen Sie auch

Mit dem Assistenzsystem von BYD namens „God’s Eye“ (Gottes Auge) können die Autos zum Beispiel automatisch die Spur halten oder lassen sich per Fernsteuerung einparken. Bislang war das System in teureren Autos verbaut, künftig soll etwa auch das Modell „Seagull“ damit ausgestattet sein, das in China ab 69.800 Yuan (9270 Euro) erhältlich ist. Fortschrittliche Assistenzsysteme würden in den kommenden Jahren „so selbstverständlich wie Sicherheitsgurte und Airbags“, sagte BYD-Gründer Wang Chuanfu am Montag.