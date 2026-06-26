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  6. Auf der Fanmeile fällt die Party aus

Citylauf-Aus in Leonberg Auf der Fanmeile fällt die Party aus

Citylauf-Aus in Leonberg: Auf der Fanmeile fällt die Party aus
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Am Samstagabend wird es auch in der Bäckerei von Anabel Hirsch und Steffen Marquart ruhig bleiben. Foto: Thomas K. Slotwinski

In der Eltinger Fanmeile sollte am Samstag Hochbetrieb herrschen. Die Bäckerei Marquart, sonst Hotspot in der Carl-Schmincke-Straße, hat nun viel Ware übrig.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Das große Transparent mit der Aufschrift „Eltingen“ hängt schon. Doch die Menschenmassen, die sich beim Leonberger Citylauf in der Carl-Schmincke-Straße üblicherweise darunter versammeln, werden an diesem Samstag wegbleiben. Das Großereignis ist wegen der Dauerhitze abgesagt. Und deshalb wird es auch keine Party in der „Eltinger Fanmeile“ geben. Sie ist seit Jahren der absolute Hotspot für Läufer – ebenso für das Publikum.

 

Eine beliebte Anlaufstelle für die Fans beim Citylauf ist stets die Bäckerei Marquart. Hier gibt es Weck, Wurst und Wein, seit einigen Wochen auch ein kleines Straßencafé. „Wir hatten uns auf großen Andrang eingestellt“, berichtet Anabel Hirsch. „Steffen hat die ganze Woche durchgearbeitet, damit am Samstag alles reibungslos läuft.“

Die Wurst kommt in die Gefriertruhe

Der Bäckermeister Steffen Marquart und seine Partnerin hatten im September die Traditionsbäckerei im Leonberger Stadtteil Eltingen um ein Bistro erweitert, in dem nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Snacks und Drinks serviert werden.

Für den Citylauf-Samstag hatte das Betreiber-Paar schon jede Menge Rote Würste und Fleischkäse bestellt. Die kommen jetzt erst einmal in die Gefriertruhe. „Wir machen nicht auf. Es hat ja keinen Sinn“, sagt Anabel Hirsch. Trotzdem hält sie die Absage des Laufs für richtig. „Die Gefahr, dass jemand zu Schaden gekommen wäre, ist einfach zu groß.“

Auch das Sommerfest auf dem Kirchplatz fällt flach

Allein über die Kurzfristigkeit sind die beiden nicht glücklich: „Mit etwas mehr Vorlauf hätten nicht nur wir anders disponieren können“, sagt die Chefin. Und die fest eingeplanten Einnahmen? „Die fehlen natürlich. Aber kein Euro ist es wert, die Gesundheit der Menschen zu gefährden.“

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