Citylauf-Aus in Leonberg Auf der Fanmeile fällt die Party aus
In der Eltinger Fanmeile sollte am Samstag Hochbetrieb herrschen. Die Bäckerei Marquart, sonst Hotspot in der Carl-Schmincke-Straße, hat nun viel Ware übrig.
In der Eltinger Fanmeile sollte am Samstag Hochbetrieb herrschen. Die Bäckerei Marquart, sonst Hotspot in der Carl-Schmincke-Straße, hat nun viel Ware übrig.
Das große Transparent mit der Aufschrift „Eltingen“ hängt schon. Doch die Menschenmassen, die sich beim Leonberger Citylauf in der Carl-Schmincke-Straße üblicherweise darunter versammeln, werden an diesem Samstag wegbleiben. Das Großereignis ist wegen der Dauerhitze abgesagt. Und deshalb wird es auch keine Party in der „Eltinger Fanmeile“ geben. Sie ist seit Jahren der absolute Hotspot für Läufer – ebenso für das Publikum.