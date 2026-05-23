Cloud Gate Dance Theatre: So tanzt die taiwanesische Kultkompanie unter neuer Leitung

Für einen Auftritt des Cloud Gate Dance Theatre mussten die Fans der taiwanesischen Kompanie in den letzten Jahren weit reisen. Am vergangenen Wochenende gastierte das 1973 von Lin Hwai-min gegründete Ensemble nach langer Zeit wieder einmal in Ludwigsburg und stellte sich an zwei Abenden im Forum am Schlosspark unter neuer Leitung vor. Und offensichtlich wollten viele Fans aus ersten Tagen miterleben, wie das „Wolken-Tor“-Theater heute tanzt; das ließ zumindest der hohe Altersdurchschnitt beim Auftakt in Ludwigsburg vermuten.

Bei ihrer Gründung war Cloud Gate die erste zeitgenössische Tanzkompanie im chinesisch-sprachigen Raum. Wo sie bei Gastspielen auftrat, ernteten ihre Produktionen hymnische Kritiken. Sehr ästhetische Bilder, präzise Bewegungen, klar gezeichnete Gesten, aber auch kritische Blicke auf den eigenen Kontext addierten sich zu einem unverwechselbaren, hochartifiziellen Kosmos.

Als Mix „aus chinesischer Klassik, klassischem Ballett, Modern Dance und Tai Chi“, beschrieb Gründer Lin 1995 bei einem Auftritt im Rahmen der Schlossfestspiele die Cloud-Gate-DNA und ergänzte: „Ich glaube, keine andere Truppe in der Welt tanzt diesen Stil.“

Szene aus „Sounding Light“ Foto: Cloud Gate Dance Theatre

Rund 30 Jahre später überrascht die Produktion „Sounding Light“, das Antrittsstück von Cheng Tsung-Jung, mit einem Bewegungs-Chor, dessen Präzision immer noch verblüfft, der aber auch die Individualität seiner einzelnen Stimmen betont. Im Tun der 12 Tänzer bleiben alte Rituale mit ihren klaren Silhouetten, kantigen Fingerzeigen und ihrem meditativen Fluss klar ablesbar. Doch nicht selten machen zeitgenössische Dynamik und Streetdance-Elemente Cloud Gate etwas weniger unverwechselbar, dafür umso lebendiger.

„Sounding Light“ zeigt eine leise, helle Welt im Verlauf eines Tages und erzählt fast nebenbei von der Emanzipation des Individuums: Wie ein vielgliedriger Organismus erwacht die Gruppe zu Beginn, nach rund einer Stunde bleibt eine Tänzerin zurück und bettet sich zur Ruhe. Als Cheng 2020 die Kompanie übernahm, bremste Corona auch in Taiwan die gewohnte Hektik aus; Menschen lernten die Natur neu zu sehen – und zu hören: Klang und Tanz verbrüdert Cheng in „Sounding Light“; auch der Körper emanzipiert sich und wird selbst zum Instrument. Füße stampfen und quietschen, Finger schnipsen, Hände holen klatschend Naturgeräusche aus Körpern und betten uns Menschen in den großen Kreislauf ein. Ein schöner Abschluss für die Tanzsaison im Forum, wo am 14. Juni die Schlossfestspiele übernehmen.