Cloud Gate Dance Theatre: So tanzt die taiwanesische Kultkompanie unter neuer Leitung

Für einen Auftritt des Cloud Gate Dance Theatre mussten die Fans der taiwanesischen Kompanie in den letzten Jahren weit reisen. Am vergangenen Wochenende gastierte das 1973 von Lin Hwai-min gegründete Ensemble nach langer Zeit wieder einmal in Ludwigsburg und stellte sich an zwei Abenden im Forum am Schlosspark unter neuer Leitung vor. Und offensichtlich wollten viele Fans aus ersten Tagen miterleben, wie das „Wolken-Tor“-Theater heute tanzt; das ließ zumindest der hohe Altersdurchschnitt beim Auftakt in Ludwigsburg vermuten.