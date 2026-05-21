Der nächste Colours-Sommer ist noch weit, erst 2027 wird auch auf dem Schlossplatz wieder getanzt. Doch nun gibt es erste Infos zu den Stars, die das Tanzfestival bewegen werden.

Ein Tanzjahr in Schwarzweiß? Aus der Sicht von Colours-Fans mag jedes Jahr ohne das biennal im Stuttgarter Theaterhaus stattfindende Festival nicht ganz so farbenfroh wirken. Doch das Programm vom nächsten Sommer strahlt so intensiv, dass seine Macher zumindest die Eröffnungsveranstaltung nicht mehr zurückhalten wollen.

Zum Auftakt des Festivals sollen am 24. Juni 2027 acht große Namen der Tanzszene, die selbst zum Teil schon Ikonen sind, verraten, wer sie selbst inspiriert hat. „Icon/Icons“ hat Eric Gauthier den Colours-Startschuss überschrieben, den traditionell Gauthier Dance selbst abfeuert. Der bunte Stilmix verblüfft mit einer Art Rückschau Eric Gauthiers auf die eigenen Stuttgarter Ballettwurzeln. Choreografierend mit dabei sind in alphabetischer Reihenfolge:

Kyle Abraham, US-Amerikaner, der Hip-Hop und zeitgenössischen Tanz mixt

Aszure Barton, Resident-Künstlerin von Gauthier Dance

Sidi Larbi Cherkaoui, belgischer Choreograf mit marokkanischen Wurzeln

Louise Lecavalier, Ex-Frontfrau der kanadischen Kultkompanie La La La Human Steps

Marcia Haydée, Stuttgarter Ballettikone

Marcos Morau, spanischer Choreograf, der eine Filmpremiere beisteuert

John Neumeier, langjähriger Hamburger Ballettchef

Marco da Silva Ferreira, der Portugiese war beim letzten Festival mit dem Stück „Carcaça“ zu Gast

Suche nach der eigenen künstlerischen Identität

Die Idee hinter „Icon/Icons“: Die tänzerische Reise zu Vorbildern soll auch zur Auseinandersetzung mit der eigenen künstlerischen Identität einladen. Und das sind die Ziele, also die Stars, die aktuelle Tanzikonen inspiriert haben: An die Nicholas Brothers, ein schwarzes Step-Duo aus der Zeit der Harlem Renaissance in den 1920er Jahren, erinnert Kyle Abraham. Vor der schwarzen Revuetänzerin Josephine Baker verbeugt sich Aszure Barton. Dem Kampfkünstler Bruce Lee widmet Sidi Larbi Cherkaoui seinen Beitrag. Die Sängerin Björk nennt Louise Lecavalier als Inspiration. Auf die Ballerina Anna Pavlova, bekannt durch die Ballets russes und ihren sterbenden Schwan, setzt Marcia Haydée. Den Broadway-Tanzmacher Bob Fosse schickt Marcos Morau per Film ins Rennen. Dem Balletterneuerer Jean-Georges Noverre gilt John Neumeiers Hommage. Und die Pop-Ikone Prince hat Marco da Silva Ferreira inspiriert.

Auch auf dem Schlossplatz wird 2027 wieder getanzt. Foto: Jeanette Bak

Auf die Bekanntgabe des restlichen Colours-Programms müssen Tanzfans bis zum 23. November warten, der Vorverkauf startet am 4. Dezember pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Colours-Warmup auch 2027 auf dem Schlossplatz

Die sechste Ausgabe von Colours beginnt wie in den Vorjahren mit einem Warmup in der City, am ersten Wochenende stimmt der Colours-Playground vom 18. Juni an aufs Festival ein.

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