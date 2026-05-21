Der nächste Colours-Sommer ist noch weit, erst 2027 wird auch auf dem Schlossplatz wieder getanzt. Doch nun gibt es erste Infos zu den Stars, die das Tanzfestival bewegen werden.
21.05.2026 - 13:54 Uhr
Ein Tanzjahr in Schwarzweiß? Aus der Sicht von Colours-Fans mag jedes Jahr ohne das biennal im Stuttgarter Theaterhaus stattfindende Festival nicht ganz so farbenfroh wirken. Doch das Programm vom nächsten Sommer strahlt so intensiv, dass seine Macher zumindest die Eröffnungsveranstaltung nicht mehr zurückhalten wollen.