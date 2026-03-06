 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. So war es bei Naked Lunch im Merlin

Comeback-Konzert in Stuttgart So war es bei Naked Lunch im Merlin

Comeback-Konzert in Stuttgart: So war es bei Naked Lunch im Merlin
8
Wie schön, dass es Naked Lunch wieder gibt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Fünf Zugaben, große Emotionen und eine Band, die es fast nicht mehr gegeben hätte: Naked Lunch feiern im Merlin in Stuttgart ein intensives Comeback.

Eigentlich wollte Oliver Welter nur bis mindestens nach dem TV-Hauptabendprogramm auf der Bühne des Merlins bleiben und sich dann ins Bett vor den Fernseher legen. „Dann kommen die politischen Talkshows – aber die zeigen ja eh nur, wie scheiße die Welt ist“, so der Sänger von Naked Lunch. Wie gut, dass an diesem kühlen Märzabend alle Anwesenden Illner, Lanz und Co. verpasst haben. Es gab nämlich sage und schreibe fünf Zugaben. Von einer ekstatisch aufgeladenen und herrlich nahbaren Band, die es so eigentlich fast gar nicht mehr gegeben hätte.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert-Vorschau: Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Konzert-Vorschau Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.

Vom 90er-Hype zum Absturz: Die schwierigen Jahre der Band

Nach ihrem kometenhaften Aufstieg in den 1990ern – mit viel gefeierter Musik, aber wenig Einnahmen – bleiben Naked Lunch nach endlosen Touren, geplatzten Majorverträgen und teuren Studioaufnahmen von Bochum bis New York vor allem ernüchternde Erfahrungen und hohe Schulden. Zu Beginn der 2000er scheint ihre Karriere am Ende, wie Oliver Welter es auch in Kurzform auf der Bühne erzählt. Doch zurück in der Provinz und unter der Produktion von Olaf Opal von The Notwist, findet die Band mit mehr elektronischen Klängen zu neuer Stärke. Mit kleineren Budgets entstehen erfolgreiche Alben wie „Songs For The Exhausted“ (2004), „This Atom Heart Of Ours“ (2007) und „All Is Fever“ (2013).

Comeback mit „Lights And A Slight Taste Of Death“

Die Wiener Wochenzeitung Falter nannte Naked Lunch vor kurzem „die Rolling Stones des österreichischen Alternative Pop“. Nicht weil sie Sex, Drugs und Rock’n’Roll verkörpern würden. Nein, die Band Naked Lunch vereint seit Jahrzehnten generationenübergreifend Rock- und Popliebhaber und gehört zu den zentralen Protagonisten des österreichischen Pop der letzten 20 Jahre.

Romana „Romy“ Jakovcic am Bass. Foto: Lichtgut

Und nun folgt das nächste Comeback. Eine Wiedergeburt, ein Neuanfang: „Lights And A Slight Taste Of Death“ klingt kämpferisch und ungeschönt. Die Songs zeigen Narben, leben aber gerade deshalb von der Schönheit des Moments – als ehrliches Werk einer Band, die noch lange nicht am Ende ist. In alter Jazzband-Manier stellt Welter stolz seine neuen Bandmitglieder vor und erzählt von der Begegnung mit Romana „Romy“ Jakovcic (Bass) und dem Musiker und Produzenten Wolfgang Lehmann, der ihn und seine alten Weggefährten Alex Jezdinsky (Schlagzeug) und Boris Hauf (Keys/Sax) aus dem Dornröschschlaf wachgeküsst hat.

Ekstase, Melancholie und große Hymnen im Live-Set

Welter erzählt auch von schwierigen persönlichen Zeiten, seiner Erkrankung und von der Liebe zu seinen Kindern. Für seine sechsjährige Tochter – sein drittes Kind – hat er das zärtliche Lied „Military of the Heart“ umgedichtet. Das Publikum solle nun bitte den Plural von Daughter mitsingen, sonst wäre sein Kind arg traurig. So redselig, sanft und nahbar hat man den Klagenfurter selten erlebt.

Die Wiener Wochenzeitung Falter nannte Naked Lunch vor kurzem „die Rolling Stones des österreichischen Alternative Pop“. Foto: Lichtgut

Der Abend schwingt zwischen Melancholie, in die man sich reinkuscheln möchte, Thomas-Bernhard-Weltsichten („Es is wie’s is – und es is fürchterlich“) und eben dieser für Naked Lunch typischen Ungeheuerlichkeit an Energie und Ekstase. Instrumente werden an die Decke gestreckt, es wummert und kracht, man verdrückt bei den Hymnen fast ein paar Tränen und freut sich so sehr, dass diese Band immer noch am Leben ist.

Weitere Themen

Comeback-Konzert in Stuttgart: So war es bei Naked Lunch im Merlin

Comeback-Konzert in Stuttgart So war es bei Naked Lunch im Merlin

Fünf Zugaben, große Emotionen und eine Band, die es fast nicht mehr gegeben hätte: Naked Lunch feiern im Merlin in Stuttgart ein intensives Comeback.
Von Carina Kriebernig
Neueröffnung in Stuttgart: Das Wirtshaus zum Kesselwirt startet mit 200 Litern Freibier

Neueröffnung in Stuttgart Das Wirtshaus zum Kesselwirt startet mit 200 Litern Freibier

Nach zwei Monaten Umbauzeit ist aus dem Lautenschlager in Stuttgart ein komplett neues Wirtshaus geworden. „Wir starten in eine neue Ära“, sagt der Geschäftsführer Harald Huber.
Von Kathrin Haasis
Landtagswahl in BW: Aktion in Jugendhäusern zeigt: Bildung ist wichtigstes Thema für junge Menschen

Landtagswahl in BW Aktion in Jugendhäusern zeigt: Bildung ist wichtigstes Thema für junge Menschen

Was wäre, wenn Kinder und Jugendliche wählen dürften? Davon vermittelt die Hauswahl der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft einen Eindruck. So haben die Parteien abgeschnitten.
Von Alexandra Kratz
Blütenzauber in der Wilhelma: Wann blühen die Magnolien? – Erste Knospen gibt es schon

Blütenzauber in der Wilhelma Wann blühen die Magnolien? – Erste Knospen gibt es schon

Zu den schönsten Blütenerlebnissen im Frühjahr zählen die blühenden Bäume im Maurischen Garten. Die ersten Knospen sind schon in der Wilhelma zu sehen.
Von Iris Frey
Stuttgarter Stalking-Fall: „Sie würden das Leben der Frau ruinieren“ – Täter kommt in die Psychiatrie

Stuttgarter Stalking-Fall „Sie würden das Leben der Frau ruinieren“ – Täter kommt in die Psychiatrie

Mail, Todesdrohungen auf X und Besuche an der Wohnungstür – eine junge Mutter aus Stuttgart lebt eineinhalb Jahre in Angst. Warum hat der Täter sie trotz Verbots so lange gestalkt?
Von Hilke Lorenz
Eckpunkte für Heizungsgesetz: Chef des Stuttgarter Mietervereins: Heizungspläne sind „Wette auf die Zukunft“

Eckpunkte für Heizungsgesetz Chef des Stuttgarter Mietervereins: Heizungspläne sind „Wette auf die Zukunft“

Laut Eigentümerverband Haus und Grund könnten auch Mieter von den neuen Heizungsplänen profitieren. Dass sieht Stuttgarts Mietervereinschef anders.
Von Lisa Kutteruf
Landtagswahl Baden-Württemberg: Sicherheit in Stuttgart: So stehen die Kandidaten im Wahlkreis I dazu

Landtagswahl Baden-Württemberg Sicherheit in Stuttgart: So stehen die Kandidaten im Wahlkreis I dazu

Stuttgart gilt als sichere Großstadt, doch viele fühlen sich unsicher. Die Direktkandidaten im Wahlkreis I setzen unterschiedliche Schwerpunkte – von mehr Polizei bis Armutsbekämpfung.
Von Felix Mahler
Stuttgarterin berichtet: Für Hausgeburt entschieden – „Ich war so stolz auf mich“

Stuttgarterin berichtet Für Hausgeburt entschieden – „Ich war so stolz auf mich“

Nur zwei Prozent der werdenden Mütter in Deutschland entscheiden sich für eine außerklinische Geburt. Eine Mutter und eine Hebamme berichten, wie eine Hausgeburt sicher ablaufen kann.
Von Carolin Klinger
Antisemitismus-Debatte in Stuttgart: Stadt zieht Förderung von Symposium zurück – Kunstverein widerspricht Vorwürfen

Antisemitismus-Debatte in Stuttgart Stadt zieht Förderung von Symposium zurück – Kunstverein widerspricht Vorwürfen

Auf die Kritik am Charakter eines Symposiums des Württembergischen Kunstvereins folgte eine Prüfung durch das Kulturamt und nun die Entscheidung: keine Förderung durch die Stadt.
Von Jan Sellner und Valentin Schwarz
S-Bahn Stuttgart: Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

S-Bahn Stuttgart Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

Wechsel an der Spitze der krisengeplagten S-Bahn Stuttgart: Chef Matthias Glaub geht nach weniger als zwei Jahren. Nina Hutwagner übernimmt – und steht vor großen Herausforderungen.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Konzert Merlin Österreich Kärnten Wien
 
 