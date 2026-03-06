Comeback-Konzert in Stuttgart So war es bei Naked Lunch im Merlin
Fünf Zugaben, große Emotionen und eine Band, die es fast nicht mehr gegeben hätte: Naked Lunch feiern im Merlin in Stuttgart ein intensives Comeback.
Fünf Zugaben, große Emotionen und eine Band, die es fast nicht mehr gegeben hätte: Naked Lunch feiern im Merlin in Stuttgart ein intensives Comeback.
Eigentlich wollte Oliver Welter nur bis mindestens nach dem TV-Hauptabendprogramm auf der Bühne des Merlins bleiben und sich dann ins Bett vor den Fernseher legen. „Dann kommen die politischen Talkshows – aber die zeigen ja eh nur, wie scheiße die Welt ist“, so der Sänger von Naked Lunch. Wie gut, dass an diesem kühlen Märzabend alle Anwesenden Illner, Lanz und Co. verpasst haben. Es gab nämlich sage und schreibe fünf Zugaben. Von einer ekstatisch aufgeladenen und herrlich nahbaren Band, die es so eigentlich fast gar nicht mehr gegeben hätte.