Seine „Tierdocs“ sind ein Radiohit – nun trifft Andreas Müller auf ein „großes Tier“ in Stuttgart: Beim „doppelten Oettinger“ talkt der Parodist mit dem Politiker. Was hatter dann?

Uwe Bogen 11.06.2025 - 11:41 Uhr

Wenn Dr. Hart und Dr. Zart als „Tierdocs“ von SWR 3 ihre Patienten empfangen, kennen die beiden ihre Rituale perfekt. Die Frage „Was hatter dann?“ ist am Anfang so sicher wie die viel zu hohe Rechnung zum Schluss. Andreas Müller, Comedy-Chef des Senders, ist in der schrägen Sketch-Serie für den harten und geldgierigen Part zuständig. Dass der 58-Jährige auch anders, also herzlich sein kann und dabei gar nicht an die eigene Kohle denkt, wird das Publikum am 4. Juli, 18 Uhr, bei einer Benefizveranstaltung für die Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel in der Gastronomie des Schlosses Solitude erleben.