Comedy in Porsche-Arena Ralf Schmitz macht Fans zu Stars – „Mir tun die Wangen weh vom Lachen"

Keiner aus dem Publikum muss auf die Bühne? Von wegen! Ralf Schmitz am Samstag in der Porsche-Arena Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

So war der Auftritt von Ralf Schmitz in Stuttgart: Bei „Schmitzfindigkeiten“ begeistert der Komiker vor allem, wenn er mit Besuchern interagiert. Einige werden dabei zu Bühnenhelden.

Wer Ralf Schmitz, den quirlig-aufgedrehten Komiker, das schnellsprechende Energiebündel, aus dem Fernsehen kennt, könnte in der Porsche-Arena am Samstagabend zunächst enttäuscht sein. Der Ton bei seinen „Schmitzfindigkeiten“ in der nahezu ausverkauften Halle ist nicht gut abgestimmt, und die Videowand zeigt ihn zwar größer – aber mit leichter Verzögerung. Doch Ralf Schmitz lässt das schnell vergessen, er sucht und findet die Nähe zum Publikum. Nicht nur in den ersten Reihen, er wetzt auch bis zum anderen Hallenende und entlockt Besuchern Dinge, die bis dato vielleicht nicht mal deren Umfeld wusste.

 

Da ist zum Beispiel der Single Roman, dessen Schwester Lara die gesuchte Traumfrau so umschreibt: „Sie sollte eine angemessene Oberweite haben.“ Das Publikum lacht Tränen, wie Schmitz. Aber nicht über, sondern mit Roman. Bei Ralf Schmitz rücken immer wieder Gäste in den Fokus. Er führt sie nicht vor, sondern bringt sie mit Charme ins Rampenlicht. Der Verkuppel-Versuch mit Singlefrau Sarah, für die Männer „zu wenig Emotionen zeigen“ (Schmitz: „Du suchst also einen, der flennt“), scheitert.

Ralf Schmitz in der Porsche-Arena Foto: Lichtgut/Philip Mallmann

Ralf Schmitz läuft zur Hochform auf, wenn er improvisiert

Das Programm hat feste Bestandteile. Als Prof. Dr. B. Kloppt trinkt sich Schmitz „im Dienste der Schissenwaft“ zunehmend einen Rausch an, oder er zeigt, welch Blödsinn herauskommt, wenn sein sächsischer Freund Kevin Whatsapp-Nachrichten ins Handy spricht und die KI versucht, das in Worte zu fassen. Da wird der Kuss-Emoji zur Kussi Muschi. Kalauer, die überall in der Republik identisch über die Bühne gehen.

