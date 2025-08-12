Comedy-Wettbewerb Goldener Bulle winkt
In Christoph Sonntags Kleinkunstwettbewerb treten im Porsche-Zentrum Stuttgart zwei ganz unterschiedliche Comedians an.
Seit dreißig Jahren könnte man den Goldenen Bullen als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der deutschen Finanzszene kennen. Nun ist es an der Zeit, ihn als „einen der wichtigsten Kleinkunstpreise in Deutschland“ zu etablieren, sagt Christoph Sonntag über seinen immer noch neuen Live-Comedy-Wettbewerb. Vergangenes Jahr in der Suppenküche der Ulmer Gold-Ochsen-Brauerei gestartet, hat der schwäbische Kabarettist die Veranstaltung nun nach Stuttgart heimgeholt.