Die Comic Con Stuttgart ist wieder da: An zwei Tagen füllen sich vier ganze Hallen mit Leben und führen durch zahllose Fantasie- und Popkulturwelten.
29.11.2025 - 17:10 Uhr
Am Samstagmorgen wartet ein lebensgroßer Wurm an der Haltestelle Olgaeck auf die U6 in Richtung Messe. Marcus the Worm, um genau zu sein. Er hat lange Armen, einen kleinen Wohlstandsbauch und seinen Ursprung in den nischigsten Ecken des Internets. Normalerweise begegnet man Marcus sonst eher in Onlinestreams oder kurzen Clips auf TikTok. Doch heute steht er eben an der Stuttgarter Haltestelle und steigt ganz selbstverständlich in die Bahn.