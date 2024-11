Zum achten Mal findet die Comic Con in Stuttgart statt. Zwei Tage lang wird die Messe zum Treffpunkt für Comic-, Science-Fiction- und Gamingfans. Was am Wochenende geboten wird und welche Neuheiten es auf der Comic Con gibt – ein Überblick.

Lenya Trautmann 29.11.2024 - 15:20 Uhr

Die Comic Con ist zurück. Vom 30 November bis zum 1. Dezember, erstreckt sich die Comic Con Stuttgart (CCON) über drei Hallen der Landesmesse Stuttgart. Mit rund 800 Ausstellern ist sie die größte Comic-Messe Deutschlands. Sie wird nach dem Vorbild der legendären Comic Con in San Diego im US-Staat Kalifornien organisiert. Im Gegensatz zur German Comic Con, die mehrfach im Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland stattfindet, gibt es die Comic Con Stuttgart nur einmal jährlich – was sie zu einem beliebten Termin für Fans aus der Szene macht.