Die Comic Con Stuttgart ist zurück: Zwei Tage, drei volle Hallen, unzählige Universen. Zum achten Mal findet die Comic Con in Stuttgart statt und wird zum Treffpunkt für Comic-, Science-Fiction- und Gamingfans.

Lenya Trautmann 30.11.2024 - 17:58 Uhr

Die U6 ist voll am Samstagmorgen. Grund dafür ist kein Fußballspiel, sondern die Comic Con Stuttgart (CCON), die in diesem Jahr zum achten Mal in Stuttgart stattfindet. Am Wochenende vom 30. November und 1. Dezember wird die Messe Stuttgart zum Treffpunkt für Comic-, Sci-Fi- und Gamingfans. Dafür kommen viele Besucher kommen stilecht im Cosplay. Wer neben einem Mandalorianer in der Bahn sitzt oder Captain Marvel auf dem Weihnachtsmarkt begegnet, muss sich also keine Sorgen um das Imperium machen.