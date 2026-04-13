Comic-Roman: Spielberg Fesselnd wie ein Film
Améziane zeichnet das Leben des Starregisseurs Steven Spielberg als Comic-Roman nach – vor allem für Filmfans ein großes Vergnügen.
Améziane zeichnet das Leben des Starregisseurs Steven Spielberg als Comic-Roman nach – vor allem für Filmfans ein großes Vergnügen.
Anders als im klassischen Hollywood gibt es heute kaum noch Regisseure, deren Namen weltweit ein Begriff sind; die meisten von ihnen sind zudem schon seit Jahrzehnten berühmt. Steven Spielberg zum Beispiel hat mit dem Thriller „Der weiße Hai“ (1975) vor gut fünfzig Jahren den ersten Blockbuster gedreht und seither bis auf wenige Ausnahmen Erfolg an Erfolg gereiht. Im Unterschied zu Alfred Hitchcock, dem Meister des Spannungskinos, ist sein ungeheuer umfangreiches Gesamtwerk als Regisseur, Autor und Produzent ein Sammelsurium unterschiedlichster Genres; deshalb kann die Comic-Biografie „Spielberg“ von Améziane nur die wichtigsten Filme erfassen.