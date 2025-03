Dominik Wendland ist am Montag in Stuttgart mit dem Comicbuchpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung ging es auch um den Comic-Standort Stuttgart.

Swantje Kubillus 25.03.2025 - 09:24 Uhr

„Sag das Zauberwort, und du hast die Macht, du kannst es tun, oh Sailor Moon!“ – Dieser berühmte Einspieler der japanischen Anime-Serie „Sailor Moon“ aus den 1990er Jahren hat am Montagabend den Festakt im Hospitalhof zur Verleihung des Comicbuchpreises 2025 der Berthold Leibinger Stiftung eingleitet. Bereits zum elften Mal wurde die Trophäe in Stuttgart verliehen. Und das Zauberwort an diesem Abend lautete natürlich Comic!