Cookie-Store eröffnet in wenigen Tagen mit gratis Keksen und DJ

Cookie-Couture in der Königsstraße

Nachdem lange das Versprechen „Coming Soon“ an der geschlossenen Ladentür prangte, ist es nun offiziell: Cookie Couture eröffnet in wenigen Tagen in der Königsstraße. Am Freitag war der Laden überraschend schon einige Stunden geöffnet.

Isabelle Vees 21.10.2024 - 17:03 Uhr

Lange haben Keks-Liebhaber in Stuttgart darauf gewartet: Das Kölner Franchise-Unternehmen Cookie Couture öffnet am kommenden Wochenende endlich seine Türen und bringt den süßen Duft frischer Cookies in die Schwabenmetropole.