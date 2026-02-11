Coole Dates im Kessel: 10 außergewöhnliche Date-Ideen in Stuttgart

Am Bärensee spazieren gehen, am Marienplatz Kaffee trinken, Bierchen am Teehaus – die Stuttgarter Date-Klassiker muss man niemandem mehr herunterbeten. Wir haben uns nach ein paar außergewöhnlichen Date-Ideen im Kessel umgesehen.

Arcade Gaming in Stuttgart-Nord Arcades, also Spielhallen mit vielen bunten Automaten, an denen man Pac Man, Street Fighter, Mario und mehr zocken kann, gehören im asiatischen Raum schon lange zu einer der beliebtesten Freizeitmöglichkeiten. Nun ist das Konzept auch in Stuttgart gelandet. Auf 600 Quadratmetern finden sich im Electric Carnival im Milaneo (2. Etage) 40 Spielmöglichkeiten. Vom Greifarmautomaten über Mario Cart bis hin zum beliebten Dance Simulator kann man sich hier mit seinem Date in einfachen bis schweren Spielen messen.

Electric Carnival, Milaneo Einkaufszentrum, Mailänder Platz 7, Stuttgart-Nord, Mo-Fr 10-20, Sa 9.30-20 Uhr >>>

Schwarzlicht-Minigolf in Stuttgart-Zuffenhausen

Minigolf ist nicht nur was für sonnige Tage. In der Schwarzlichthalle in Zuffe kann man im Dunkeln auf farbenfroh mit Neonfarben kolorierten Bahnen einlochen. Und nicht nur das: Seit Neuestem gibt es auch einen kleinen zusätzlichen Bereich mit Arcade Spielautomaten, Airhockey, Schwarzlichttischkicker und mehr.

Blacklight Stuttgart, Strohgäustr. 10, Stuttgart-Zuffenhausen, Mo+Di 15-20:30, Mi+Do 14-20:30, Fr 14-22:30, Sa 11-22:30, So 11-18 Uhr >>>

Autokino in Kornwestheim

Wenn man stillschweigend zusammen weniger allein sein möchte, ist Kino immer eine gute Wahl. Ein bisschen ausgefallener und intimer wird’s im Autokino, wo jedes Gefährt für sich eine kleine abgeschlossene Kinoinsel ist. Da kann selbst mitgebrachte Pizza gemuncht und rumgemacht werden, ohne, dass sich irgendwer beschwert.

Drive In Autokino, Tambourstr. 1, Kornwestheim, geöffnet je nach Vorstellung >>>

Das Autokino hat auch bei kalten Temperaturen geöffnet. Man kann sich sogar eine kleine portable Autoheizung am Empfang holen. Foto: Avanti/Avanti/Ralf Poller

Bootfahren auf dem Max-Eyth-See

Ab März kann auf dem Max-Eyth-See wieder gepaddelt und getreppelt werden (außer, es regnet oder ist kälter als 15 Grad). Stärken kann man sich im Anschluss an die sportliche Betätigung zu Wasser am angrenzenden Biergarten Dock Snyder. Ab 16 darf man übrigens auch ein Motorboot ausleihen, um über den See zu düsen. Achtung: Kartenzahlung ist nicht möglich.

Bootsvermietung & Biergarten, Mühlhäuser Str. 271/1, Stuttgart-Mühlhausen, ab März: Mo-Sa 12-18:30, So 11-18:30 Uhr >>>

Keramik bemalen in Stuttgart-Mitte und -West

Um schöne Keramik zu produzieren, braucht man entgegen der landläufigen Meinung keine besonders kreative Ader oder ruhige Hand. Mit verschiedenen Techniken bekommen auch Menschen mit zwei linken Händen eine schöne Tasse, Schüssel, Zitronenpresse und mehr hin. In Stuttgart gibt’s mehrere Anlaufstellen zum Keramik bemalen: zum Beispiel das Mao Mao Keramikstudio in Stuttgart-Mitte, das Ma Si in Stuttgart-Mitte oder das Lamooi in Stuttgart-West. Überall empfiehlt es sich vorab einen Termin online zu buchen, die etwa zwei bis drei Stunden dauernden Kurse sind beliebt.

Mao Mao Keramik, Olgastr. 53, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 15-19:30, Fr 12:30-19:30, Sa 11-20:30 Uhr >>>

Ma Si, Schlosserstr. 30, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-19 Uhr >>>

Lamooi, Gutenbergstr. 92, Stuttgart-West, Di 11:30-18, Mi 11:30-20:15, Do+Fr 11:30-20:15, Sa 10-18:45 Uhr >>>

Sportereignisse abseits von Fußball in Stuttgart

Ja, we love the VfB, aber für ein Date kann man sich auch eine entspanntere Atmosphäre als die in der MHP Arena vorstellen. Zum Glück gibt’s noch andere Sportarten neben Fußball, die auch als Zuschauer:innen super viel Spaß machen. Zum Beispiel Roller Derby. Passenderweise finden am Valentinstag direkt zwei Matches der Stuttgart Valley Roller Derby in der Sporthalle West statt: um 14:30 Uhr gegen die Rhine Rebels Basel und um 17 Uhr gegen Zurich City Roller Derbybruisez. Lecker Bierchen und gute Stimmung garantiert.

Roller Derby, Sporthalle West, Bebelstr. 24, Stuttgart-West, 14.2. 14:30+17 Uhr, weitere Termine >>>

Trampolinspringen in Stuttgart-Bad Cannstatt

Trampolinspringen ist nicht nur was für Kinder, sondern macht auch Ü12 richtig Laune. Und im Grunde kann jeder sofort mitmachen ohne großes Vorwissen oder spezielle Ausrüstung. Wer’s nicht mit dem Rücken hat, kann sich in Stuttgarts erster Trampolinhalle in Cannstatt komplett verausgaben.

Sprungbude, Ziegelbrennerstr. 17, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-Fr 15-20, Sa 10-20, So+Feiert. 10-18 Uhr >>>

Mauri Games in Stuttgart-Süd

Frisch neu gestaltet worden ist das Mauritius am Südheimer Platz. Zum Restaurant ist nun eine Game Area hinzugekommen. Hier kann man nun Duckpin Bowling, Minigolf, Dart, Billard, Beerpong und mehr zocken.

Mauritius und Mauri Games, Burgstallstr. 99, Stuttgart-Süd, Di-Do 17-23, Fr 17-1, Sa 16-1, So 10-23 Uhr >>>

Essen, trinken, spielen: In der neuen Mauri Games Area im Mauritius am Südheimer Platz wird einem nicht langweilig. Foto: Mauritius

Rage Room in Stuttgart-Ost

Fürs erste Date vielleicht etwas zu pricey (300,- pro Stunde), nach dem ersten Streit aber unbezahlbar: der Rage Room. Hier kann man in sicherer Umgebung seiner Wut freien Lauf lassen und alles Mögliche zerschmettern und kaputt hauen. Ist befreiend und macht mehr Spaß als man denkt.

Rage Room Stuttgart, Planckstr. 79, Stuttgart-Ost, Mo-Sa 10-18 Uhr (Termin erforderlich) >>>

Comedy in Stuttgart-Mitte und -Süd

Lachen verbindet. Und weil’s aktuell im Alltag wenig zu lachen gibt, boomt das Comedy und Open-Mic-Geschäft auch im Kessel. Auf diversen Stuttgarter Kleinbühnen präsentieren sich Comedians vom Profi bis Rookie in lockerer Kneipenatmosphäre und auf Spendenbasis.

Regelmäßig finden in Stuttgart auch Comedy Open Mics in Englischer Sprache statt.

Comedy Bubbles, Banh Mi & Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Mitte, jeden Mo+So 19-22 Uhr >>>

Comedy Cuties, Uhu Bar, Leonhardstr. 4, Stuttgart-Mitte, jeden Mi 20 Uhr >>>

Chillig ausrasten, Arigato, Kolbstr. 2, Stuttgart-Süd, jeden Do 20 Uhr >>>

Open Mic, Mos Eisely, Fritz-Elsas-Str. 20, Stuttgart-Mitte, ab März jeden Di 20 Uhr >>>