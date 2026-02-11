Coole Dates im Kessel 10 außergewöhnliche Date-Ideen in Stuttgart
Stuttgart bietet deutlich spannendere Date-Möglichkeiten als sich auf einen Kaffee zu treffen. Wir haben zehn Tipps.
Am Bärensee spazieren gehen, am Marienplatz Kaffee trinken, Bierchen am Teehaus – die Stuttgarter Date-Klassiker muss man niemandem mehr herunterbeten. Wir haben uns nach ein paar außergewöhnlichen Date-Ideen im Kessel umgesehen.