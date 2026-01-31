Ausgerechnet in ihrem letzten Fall gerät die scharfsinnige, souveräne, ausgeglichene Susanne Bonard ins Straucheln. „Gefahrengebiet“, so der Titel der letzten „Tatort“-Folge aus Berlin mit Corinna Harfouch, ist weniger ein Krimi als ein Endzeitdrama, in dem sich die Protagonisten auf ganz unterschiedliche Weise gegen womöglich drohende finale Katastrophen wappnen.

Die Handlung von „Gefahrengebiet“ Auslöser ist ein toter Obdachloser im Grunewald am Teufelsberg. Die Leiche ist arg zugerichtet und weist Bissspuren auf. Naheliegend, dass der Verdacht noch am Tatort schnell auf die Wölfin fällt, die am Teufelsberg gesichtet wurde und die Hauptstadt in helle Aufregung versetzt. Mira Thiel (Buch und Regie) macht das Mythen- und Märchen-Tier zwar zum atmosphärischen Leitmotiv ihres „Tatorts“, rückt es immer wieder geheimnisvoll und bedrohlich ins Bild. Im Vordergrund stehen aber weder der fotogen in Szene gesetzte Isegrim noch der unschöne Tote, sondern die Grenzgebiete der Selbsterfahrung, in die sich hier die Kriminalhauptkommissare Susanne Bonard und Robert Karow (Mark Waschke)zurückziehen.

Karow (re.) ist bei Noah (Nils Kahnwald) zu Besuch in dessen Prepper-Bunker. Foto: rbb/Conny Klein

Bonard, die in drei Tagen in den Ruhestand geht, lässt Karow einfach stehen und schließt sich der Wildnislehrerin Dara Kimmerer (Anne Ratte-Polle) an, der sie im Wald über den Weg gelaufen sind. Deren Schüler Noah Farrell (Nils Kahnwald) hat keine Lust mehr auf Überlebenstraining, als er von der Wölfin hört, und lässt sich von Karow zurück in die Stadt kutschieren.

Bonard fängt einen Fisch und sinniert über ihren Job

Es ist der kurz bevorstehende Lebenswendepunkt, der Bonard ins Chaos stürzt, auch wenn sie sich Karow gegenüber nichts anmerken lassen will: „Ich gehe Ende der Woche. Das ist der Lauf der Dinge, dem ist nichts hinzuzufügen“, fertigt sie ihn ab und überreicht ihm Handy und Waffe. Dann aber sieht man sie schluchzend einen Baum umarmen, mit ihrem aus Laub und einer Plastikplane gebastelten Schlafsack kämpfen und nachts im dunklen Tann mit Hildegard Knefs „Der alte Wolf“ gegen ihre Ängste ansingen. Der Survival-Trip – inklusive Fischfang mit selbstgeschnitztem Speer – fördert ihre Zweifel zu Tage: Sie sinniert über die sisyphosähnliche Vergeblichkeit ihrer Arbeit, wirft sich vor, über all die Jahre ihre Familie zu sehr vernachlässigt, den Kontakt zum Sohn nicht gehalten zu haben.

Karow wiederum ist außer sich, dass Bonard ausreißt und ihn im Stich lässt, nachdem sie sich in den drei Jahren Zusammenarbeit doch stets aufeinander verlassen konnten. Trotzdem deckt er im Kommissariat und gegenüber der Staatsanwältin die rätselhafte Eskapade seiner Kollegin. Er tanzt sich im Club Enttäuschung und Einsamkeit aus dem Leib und läuft dem von ihm abgesetzten Wanderer Noah wieder über den Weg. Sie landen in dessen perfekt ausgestattetem Prepper-Bunker, wo sie viel Sex haben.

Dass Mira Thiel in Bonards Ausstiegs-Fall keinen klassischen Ermittlungskrimi abliefert – gebongt. Indizien und Motive für den im weiteren Verlauf dann doch diagnostizierten Mord finden sich en passsant, etwa ein Beil mit Blutspuren unter den Ausrüstungsgegenständen von Tourguide Kimmerer. Der Regisseurin gelingt dafür aber ein visuell starker Film, in dem sie die kontrastierenden Varianten der Überlebensstrategien, um die es ihr thematisch geht, effektvoll gegeneinander schneidet. Hier die warmen Farben des Wildnistrainings im Herbstwald, dort die kalte Künstlichkeit eines mit Energie und Vorräten, Luftfiltern und Panzerstahl toppräparierten Betonbunkers.

Karow und Bonard blieben immer beim freundlichen Sie

Als Kriminalfall ist „Gefahrengebiet“ schwach auf der Brust, dafür dürfen die Ermittler aus ihrer kriminalistischen Routine ausscheren – und die Schauspieler sich in Bestform präsentieren. Diese Abschiedsvorstellung von Harfouch hebt sich vom Vorausgegangenen deutlich ab. Man steht ein bisschen ratlos da, wenn man resümieren soll, wie die Charakterdarstellerin dem Berliner „Tatort“ gut getan hat oder auch nicht. Ihre Sonntagskrimi-Phase war mit sechs Folgen – und nur fünf Fällen, denn der Auftakt war eine Doppelfolge – nicht nur sehr kurz, sie war auch sehr blass. Diese Bonard, die damals ihren Lehrauftrag an der Polizeiakademie aufgegeben hatte, um zur Mordkommission des LKA zurückzukehren, hat in ihrer menschelnden, oft humorvollen Art zwar gut kontrastiert mit dem rational-analytischen, zwischen schroff und sensibel changierenden Karow. Die beiden haben sich trotz ihrer Verschiedenheit – gemeinsam ist ihnen ihre schnelle Auffassungsgabe – zusammengerauft; dennoch sind sie beim freundlichen Sie geblieben – was sich dann zum guten Schluss aber noch ändert. ..

Um ihr Privatleben ging es fast nie

Doch hat es Harfouch in den drei Jahren nicht wirklich geschafft, eine Farbe, einen Ton, der nachhallt, in den Hauptstadt-„Tatort“ zu bringen. Ganz im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin Nina Rubin, kongenial verkörpert von Meret Becker, die Rubins Exzesse, ihre ungebremste Emotionalität ins Zuschauergedächtnis brannte. Bei Bonard war ihre Familie, ihr Ehemann nur bei ihrem Einstand im Frühjahr 2023 präsent – in der Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“, in der sie den Tod einer ehemaligen Studentin aufklären will und dabei mit Karow auf ein rechtes Netzwerk stößt. Danach, in „Am Tag der wandernden Seelen“ (2024), „Vier Leben“ und „Erika Mustermann“ (beide 2025), blieb die private Seite der sanften und doch eigenwilligen und hartnäckigen Ermittlerin weitgehend außen vor. Dass sie Mutter eines Sohnes ist, hatte man völlig vergessen. Insofern schließt sich ein Kreis, wenn in „Gefahrengebiet“ der sich um seine abgängige Frau sorgende Ehemann Kaya Kaymaz (Ercan Karacayli) ein paar kurze Szenen hat.

Bonards Ehemann Kaya Kaymaz (Ercan Karacalyi, re.) macht sich Sorgen. Wo ist seine Frau abgeblieben? Von Karow (Mark Waschke) erfährt er nichts. Foto: rbb/Conny Klein

Überhaupt erfuhr man wenig Persönliches; höchstens, dass Bonard sich bei Stress an Schokolade vergreift und, wenn’s sein muss, diese auch auf dem Klo vertilgt. Im vorletzten Fall „Erika Mustermann“ schlich sie besorgniserregend kraftlos durch die Kulissen der fingierten Bundesdruckerei.

Schauspielerisch, so hatte man zuletzt den Eindruck, blieb Harfouch bei ihren Sonntagabend-Auftritten hinter ihren Möglichkeiten zurück. Insofern gilt der Dank Autorin und Regisseurin Mira Thiel, die sie – wie auch Waschke – zum Abschied aus der Reserve lockt. Sicherlich führt sie die 71-Jährige auch körperlich an ihre Grenzen, wenn sie diese angekleidet in einen herbstkalten See springen und tief abtauchen lässt. Zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten habe Harfouch sich einem Survival-Training unterzogen, verrät Thiel.

Robert Karow formuliert es an einer Stelle so: „Sie ist eine gute Partnerin, aber manchmal weiß man von Anfang an, das ist nur auf Zeit, und das ist auch gut so.“ Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen.

Der Trailer zu „Gefahrengebiet“

