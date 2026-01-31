In „Gefahrengebiet“ verabschiedet sich Corinna Harfouch als Susanne Bonard vom „Tatort“. Wie bleibt sie in Erinnerung?
31.01.2026 - 08:00 Uhr
Ausgerechnet in ihrem letzten Fall gerät die scharfsinnige, souveräne, ausgeglichene Susanne Bonard ins Straucheln. „Gefahrengebiet“, so der Titel der letzten „Tatort“-Folge aus Berlin mit Corinna Harfouch, ist weniger ein Krimi als ein Endzeitdrama, in dem sich die Protagonisten auf ganz unterschiedliche Weise gegen womöglich drohende finale Katastrophen wappnen.