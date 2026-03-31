Cricket-Turnier: Wenn Cricket auf Esslingen trifft

Die Reihen der Tribüne der Sporthalle Weil sind gut gefüllt mit motivierten Eltern. Sie lehnen sich über die Brüstung, feuern ihre Kinder an und fiebern mit. Viele Momente werden mit der Handykamera festgehalten. Unten auf dem Hallenfeld schlagen junge Sportler mit dem Cricketschläger auf kleine Bälle ein, rennen hin und her, während das gegnerische Team versucht, die Zielstäbe – die sogenannten Wickets – zu treffen. Cricket, ein Sport, der in Deutschland noch immer relativ unscheinbar ist, hat an diesem Tag in Esslingen seine Bühne gefunden.

Die Gänge der Halle sind durchflutet vom Geruch von warmem Essen und freudigen Schreien von Kindern. Sie sausen durch die Flure, lachen miteinander. Bereits zum vierten Mal findet der South Side Cup statt. 13 Teams sind dabei, fünf Mädchenteams und acht Jungenteams. Die etwa 100 Kinder sind aus Süddeutschland, Frankfurt, Basel und Luxemburg angereist. 40 Euro kostete die Teilnahme für ein Team. Organisiert wird das Turnier unter anderem von Yvonne Schubert, Projektmanagerin.

Eine Halle statt zwei Fußballfelder

Cricket ist ein Teamsport, bei dem zwei Mannschaften abwechselnd schlagen und werfen. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Dass das Turnier in einer Halle stattfindet, ist eine Besonderheit. Normalerweise wird Cricket draußen gespielt. Ein Cricketfeld ist so groß wie zwei Fußballfelder. Aufgrund der Größe des Feldes sei es besonders schwer, in Deutschland geeignete Plätze zu finden, erklärt Schubert: „Gerade im süddeutschen Raum, weil alles so versiegelt ist. Im Norden gibt es viel mehr.“ Genau deshalb sei der Verein in Esslingen gelandet. Der Sportpark Weil sei groß genug. Deshalb sind die hiesigen Cricketspieler mittlerweile von Stuttgart hergezogen und Teil der SV 1845 Esslingen.

Durch die Verlagerung der Spiele in Innenräume hätten Coaches die Regeln für das Indoorspiel kindgerecht angepasst. „Sie haben sie gemacht und an die Kinder kommuniziert“, erklärt Schubert. Während sie das erzählt, dröhnt Jubel vom Spielwelt herüber und es steht fest: Die SV 1845 hat gewonnen – deutlich. Freude auf Esslinger Seite. Für die Mannschaft aus Luxemburg bedeutet es das Aus. In der Umkleidekabine des luxemburgischen Teams ist von Traurigkeit trotzdem keine Spur. Bevor das Turnier zu Ende ist, wollen sie unbedingt noch ein Mannschaftsfoto machen. Auf die Frage, was besonders toll war, ist die Antwort: Alles! Mit glücklichem Grinsen und noch im Mannschaftstrikot nennen die jungen Sportler nach kurzem Überlegen noch das Schlagen mit dem Schläger, auch Cricket Bat genannt, die Organisation des Turniers, die Atmosphäre, das Essen und nicht zuletzt die Vielfältigkeit des Spiels. „Es geht auch darum, wie man es schafft, zusammenzuwachsen und besser zu werden“, erklärt Harish Srinivasan, Abteilungsleiter der SV 1845. Der 34-Jährige spielt in der deutschen Cricket-Nationalmannschaft.

Bald eine Hochburg?

Projektmanagerin Schubert kam durch ihren Mann zum Cricket. Der hat 2011 den „Stuttgart Cricket Verein“ (SCV) gemeinsam mit einem Freund gegründet. „Ich war eins der Gründungsmitglieder. Damals habe ich noch überhaupt gar nichts von Cricket verstanden“, erzählt Schubert. „Dann hat es mich aber gepackt und ich bin voll begeistert.“ Seit 2024 gehört der SCV nun zur SV 1845. Mit der Eingliederung kam ein kleiner Buchstabendreher: Vom SCV zur SVC – der SV 1845 Esslingen Cricket.

Die Rolle von Cricket sei im Kreis Esslingen noch nicht so groß. „Es ist aber im Kommen und erlebt Aufmerksamkeit“, sagt Schubert, „wir versuchen, Esslingen als Hochburg für Cricket aufzubauen.“ Umso größer ist die Freude, wenn Kinder sich untereinander mit der Begeisterung für Cricket anstecken. Freunde erzählen ihren Freunden von dem Sport. Es muss nicht immer Fußball sein. „Beide Sportarten haben Vorteile. Cricket bedeutet auch mentale Ausdauer. Man geht während des Spiels durch Höhen und Tiefen – ähnlich wie im Leben. Die Spieler lernen, ihre Energie zu regulieren“, erklärt Srinivasan. Jeder habe eine eigene Strategie und es brauche auch Kreativität. Außerdem gebe es keine Raufereien und der Sport sei kontaktlos, was manche Kinder bevorzugen würden, ergänzt Schubert.

Der Verein freue sich über jeden. Deshalb versuchen die Esslinger, Kinder zu erreichen, die vorher nichts mit Cricket zu tun hatten. In Zukunft soll das Turnier weiter stattfinden. Mit finanzieller Unterstützung soll dann auch die Gebühr der Teams abgeschafft werden. Am besten soll das dann draußen stattfinden, wo Cricket eigentlich gespielt wird. Die Eltern werden ihre Kinder anfeuern und die schönsten Momente mit dem Handy festhalten.