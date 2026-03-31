Cricket-Turnier Wenn Cricket auf Esslingen trifft
Beim 4. South Side Cup kämpfen 13 Jugendteams um den Titel – die vor allem in den Commonwealth-Ländern populäre Sportart ist in Deutschland angekommen.
Beim 4. South Side Cup kämpfen 13 Jugendteams um den Titel – die vor allem in den Commonwealth-Ländern populäre Sportart ist in Deutschland angekommen.
Die Reihen der Tribüne der Sporthalle Weil sind gut gefüllt mit motivierten Eltern. Sie lehnen sich über die Brüstung, feuern ihre Kinder an und fiebern mit. Viele Momente werden mit der Handykamera festgehalten. Unten auf dem Hallenfeld schlagen junge Sportler mit dem Cricketschläger auf kleine Bälle ein, rennen hin und her, während das gegnerische Team versucht, die Zielstäbe – die sogenannten Wickets – zu treffen. Cricket, ein Sport, der in Deutschland noch immer relativ unscheinbar ist, hat an diesem Tag in Esslingen seine Bühne gefunden.