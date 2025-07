Wo liegen die Wurzeln der Queerfeindlichkeit, wo begegnet sie einem heute und was kann man dagegen tun? Das war Thema einer Tagung im Hotel Silber im Rahmen der CSD-Kulturwochen.

Jan Sellner 14.07.2025 - 13:08 Uhr

Die Menschen, die sich an diesem Sonntagnachmittag im Hotel Silber treffen, sind gekommen, um „nie wieder still“ zu sein, sondern „laut für Freiheit und stark für Vielfalt“ einzutreten, wie es das Motto des diesjährigen Christopher Street Day (CSD) ausdrückt. Und das beherzigen sie bei dieser Veranstaltung auch, die den Wurzeln der Ablehnung nachspürt, die queeren Menschen heute wieder verstärkt entgegenschlägt. Diese Wurzeln reichen weit in die Geschichte zurück und so schlagen die Vortragenden auch einen großen Bogen von der Entstehung völkischer Geschlechterideologien im 19. Jahrhundert, an die der Nationalsozialismus andockte, bis in die Gegenwart, in der rechtspopulistische Strömungen auf dieses Denken zurückgreifen. „Was tun gegen das (Wieder-)Erstarken völkischer Geschlechterideologien?“ lautete der Titel der von Ralf Bogen von der AG „Der Liebe wegen“ des Vereins Weissenburg und Thomas Stöckle, dem Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, organisierten, gut besuchten Tagung.