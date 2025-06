Unter dem Motto „Luft“ bietet die dritte Ausgabe des Current-Festivals Kunst im urbanen Raum. Am Donnerstag fällt der Startschuss auf dem Marienplatz.

Andrea Kachelrieß 23.06.2025 - 14:18 Uhr

Degerloch war mal ein Luftkurort. Und sicherlich fällt oben auf der Höhe auch heute noch das Durchatmen leichter als am Pragsattel oder auf dem Marienplatz. Von dick bis heiß, von dünn bis belastet: Luft ist in vielerlei Hinsicht ein Reizthema; insofern hat die neue Ausgabe des Current-Festivals, das an diesem Donnerstag startet, für ihr Programm ein gutes Motto gefunden. Um „Luft“ soll es in all ihren sozialen, politischen, ökologischen und materiellen Daseinsformen gehen.