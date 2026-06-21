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  4. Soul für die Gegenwart im Wizemann

Curtis Harding Soul für die Gegenwart im Wizemann

Curtis Harding: Soul für die Gegenwart im Wizemann
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Curtis Harding trat am Samstagabend im Wizemann auf. Foto: Christian Hass/Lichtgut

Curtis Harding hat den Retro-Soul im Gepäck, ohne nostalgisch zu wirken, geht aber auch keine Risiken ein. Kritik und Bilder vom Auftritt im Wizemann.

Stillstehen ist hier am Samstagabend in der dunklen Halle keine Option – bei einem Groove, der bis ins Mark geht. Und auch wenn es, wie Curtis Harding nach den ersten Stücken lachend festhält, ziemlich „warm and toasty“ ist (draußen sind es immer noch 33 Grad), sind mehrere Hundert ins Wizemann gekommen, um den Soulsänger aus Michigan live zu sehen. Und vielleicht erinnert sich die eine oder der andere: Vor drei Jahren, zufälligerweise genau am selben Tag, war der Barde hier schon einmal zu Gast, damals noch im kleineren Club nebenan, die Hitze ebenso drückend, die Lust an der Musik aber genauso groß.

 

Cool, rau und mit einer Stimme aus Samt: Curtis Harding, oder besser gesagt Captain Curt, geht mit seinem vierten Studioalbum „Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt“ gewissermaßen auf Weltraumreise und trägt den Soul in entlegene Galaxien. Mit seiner vierköpfigen Band hat er alles fest im Griff und mit Sonnenbrille und Baseballcap lädt er von der ersten Sekunde an dazu ein, seinen Songkosmos zu betreten.

Auftritt geht rund eineinhalb Stunden

Die meisten Stücke des Abends stammen vom neuen Album. Ein schwebender Bass prägt „Out In The Black“, während bei „The Power“ funky Disco-Sound dominiert. „Just live your life, and don’t you give up now“, heißt es dort, dazu Psychedelic-Rock-Linien, die Rausch einfordern und an Bands wie Khruangbin oder – etwas sanfter – an Michael Kiwanuka erinnern. Das Saxophon tritt immer wieder in Dialog mit dem Keyboard, und vielleicht ist Bassistin Kate Curley, ebenfalls mit Sonnenbrille ausgestattet, sogar noch ein wenig cooler als Harding selbst.

Curtis Harding trat rund eineinhalb Stunden auf. Foto: Christian Hass/Lichtgut

Curtis Harding, der bereits mit Lenny Kravitz und Jack White auf Tour war, aber weiterhin bei einem Indie-Label veröffentlicht, feiert den Soul, als gäbe es darin mehr zu finden als das, was die Gegenwart zu bieten hat, ohne dabei nostalgisch zu wirken. Große Risiken geht er dabei allerdings nicht ein. Seine größten Hits „Need Your Love“ (2017) und „I Won’t Let You Down“ (2021), auf die viele gewartet haben, dürfen natürlich nicht fehlen. Nach rund eineinhalb Stunden ist Schluss. Die Hitze bleibt, nur die Kulisse wechselt: vom schweißtreibenden Soulkonzert raus in die warme Sommernacht, wo nun wieder der Fußball das Sagen hat.

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