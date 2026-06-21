Curtis Harding Soul für die Gegenwart im Wizemann
Curtis Harding hat den Retro-Soul im Gepäck, ohne nostalgisch zu wirken, geht aber auch keine Risiken ein. Kritik und Bilder vom Auftritt im Wizemann.
Curtis Harding hat den Retro-Soul im Gepäck, ohne nostalgisch zu wirken, geht aber auch keine Risiken ein. Kritik und Bilder vom Auftritt im Wizemann.
Stillstehen ist hier am Samstagabend in der dunklen Halle keine Option – bei einem Groove, der bis ins Mark geht. Und auch wenn es, wie Curtis Harding nach den ersten Stücken lachend festhält, ziemlich „warm and toasty“ ist (draußen sind es immer noch 33 Grad), sind mehrere Hundert ins Wizemann gekommen, um den Soulsänger aus Michigan live zu sehen. Und vielleicht erinnert sich die eine oder der andere: Vor drei Jahren, zufälligerweise genau am selben Tag, war der Barde hier schon einmal zu Gast, damals noch im kleineren Club nebenan, die Hitze ebenso drückend, die Lust an der Musik aber genauso groß.