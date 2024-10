Künstliche Intelligenz wird auf der dunklen Seite des Netzes zum Problem, warnt die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie. Sie hat nur eine Lösung.

Annika Grah 11.10.2024 - 13:29 Uhr

Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden Hacker zunehmend schneller und effizienter. „Mit KI kriegen Sie da eine Automatisierung rein in Phishing Mails, die echt richtig weh tut“, warnte die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit, Claudia Plattner, in Stuttgart. Künstliche Intelligenz helfe inzwischen beim Erstellen von Schadcode, außerdem brauche es deutlich weniger Vorwissen für die Analyse und das Auffinden von Schwachstellen, sagte Plattner. „Wenn KI gut gemacht wird, kann die das.“ Sicherheitslücken würden so deutlich schneller ausgenutzt, warnte Plattner beim vom Innenministerium veranstalteten Cybersicherheitsforum.