Bereits 2012 infizierte sich der frühere Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl mit dem Hantavirus. Jetzt spricht der Österreicher über seinen Überlebenskampf.
08.05.2026 - 09:47 Uhr
Der frühere Leipziger und Wolfsburger Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl hat von seiner Infektion mit dem Hantavirus und dem folgenden Überlebenskampf berichtet. Nach einer Mountainbike-Tour während eines Trainingslagers im Sommer 2012 mit dem VfR Aalen, den Hasenhüttl gerade in die 2. Fußball-Bundesliga geführt hatte, fühlte sich der Österreicher schlapp.