Dampffreunde Sindelfingen Unterwegs im Dampfzüglein – „Das ist keine niedliche kleine Spielzeugeisenbahn“
Im Sommerhofenpark wurden am Sonntag Mini-Dampfzüge aufs Gleis gesetzt. Was macht die Faszination aus?
Im Sommerhofenpark wurden am Sonntag Mini-Dampfzüge aufs Gleis gesetzt. Was macht die Faszination aus?
Man möchte sie Molly nennen, wie sie schnauft und zischt und pfeift. Molly, die kleine Dampflok, wie bei Jim Knopf. Stattdessen heißt sie Evening Star und ist ein Miniaturmodell der letzten Dampflok, die 1960 von der Britischen Staatsbahn gebaut wurde. Und der Lokomotivführer heißt nicht Lukas, sondern Stefan Kühnel, und sitzt wie ein Scheinriese hinter seiner grünen Lok und heizt sie an. In Schrittgeschwindigkeit rumpelt das Bähnlein die 800 Meter lange Strecke durch den Sindelfinger Sommerhofenpark.