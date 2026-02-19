Die deutschen Darts-Fans müssen sich an einen neuen TV-Partner gewöhnen. Die Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace läuft ab der Saison 2027/28 nicht mehr bei Sport1. Stattdessen übernimmt ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE die Übertragung. Das ist geplant.
19.02.2026 - 10:10 Uhr
Die Fans müssen sich bald an einen neuen Sender bei der Übertragung der Darts-WM gewöhnen. Doch Luke Littler und Co. bleibe im Free-TV. Bis mindestens 2031 bleibt das wichtigste Turnier des Pfeilsports damit ohne zusätzliche Kosten zugänglich. Sport1 überträgt zum Jahreswechsel 2026/27 letztmals live aus London.