Die deutschen Darts-Fans müssen sich an einen neuen TV-Partner gewöhnen. Die Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace läuft ab der Saison 2027/28 nicht mehr bei Sport1. Stattdessen übernimmt ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE die Übertragung. Das ist geplant.

Die Fans müssen sich bald an einen neuen Sender bei der Übertragung der Darts-WM gewöhnen. Doch Luke Littler und Co. bleibe im Free-TV. Bis mindestens 2031 bleibt das wichtigste Turnier des Pfeilsports damit ohne zusätzliche Kosten zugänglich. Sport1 überträgt zum Jahreswechsel 2026/27 letztmals live aus London.



Volltreffer für ProSiebenSat.1 bei der Darts-WM „Dieser Rechteerwerb ist für uns ein Volltreffer“, kommentierte Henrik Pabst, der für Inhalte zuständige ProSiebenSat.1 Geschäftsführer. „Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport Highlight mit Kult Faktor entwickelt. Mit den Darts Übertragungsrechten setzen wir konsequent einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport Strategie.“

Zuletzt hatte sich die Sendergruppe bereits die WM-Rechte in Handball, Basketball und Eishockey gesichert. Auf welchem konkreten Sender aus dem Portfolio die Darts-WM ab Dezember 2027 zu sehen sein wird, ist noch offen.

Sport1 verabschiedet sich mit einer letzten WM

Für Sport1 endet damit eine Ära. Über Jahre war der Sender für viele Fans die Heimat des Darts und erzielte während der WM außergewöhnliche Quoten. Bei der jüngsten Ausgabe verzeichnete der Spartensender mehrfach Reichweiten von mehr als einer Million Zuschauer. Das Finale verfolgten im Schnitt sogar zwei Millionen Menschen. Werte, die in der Branche Begehrlichkeiten geweckt haben.

Vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 steigt im Alexandra Palace die letzte WM bei Sport1. Ganz verschwindet der Sport dort jedoch nicht. Dank einer neuen Vereinbarung mit DAZN zeigt der Sender ab 2027 unter anderem die Premier League Darts sowie den Grand Slam of Darts.

DAZN sichert sich umfangreiche Rechte

Im Hintergrund hat sich der Streaminganbieter DAZN erneut umfangreiche Rechte bis 2031 gesichert. Die Weltmeisterschaft und weitere Major Turniere werden per Sub-Lizenz an ProSiebenSat.1 weitergegeben. Wer jedoch sämtliche Top-Events sehen möchte, kommt weiterhin nicht um ein DAZN-Abonnement herum. Grundlage der neuen Sub-Lizenzen ist ein noch umfassenderer Vertrag zwischen DAZN und der Professional Darts Corporation. „Der Sport hat in den letzten Jahren in dieser Region ein bemerkenswertes Wachstum erlebt“, kommentierte PDC Boss Matt Porter. „Diese langfristige Verlängerung spiegelt unseren gemeinsamen Anspruch wider, die Reichweite weiter auszubauen.“