Geschichten des Jahres aus Leonberg und Umgebung: Klaus Kienle handelte weltweit mit hochwertigen Fahrzeugen – bis die Kripo ermittelte. Im April wurde er tot aufgefunden.
07.01.2026 - 07:00 Uhr
Der tiefe Fall von Klaus Kienle hatte Ende Mai 2023 begonnen. Nach einer Razzia in den Geschäfts- und Privaträumen von Klaus Kienle fiel ein Schatten auf das Werk des Oldtimerhändlers, der nun unter Betrugsverdacht stand. Klaus Kienle war eine der bekanntesten Figuren der Oldtimerwelt, ein weltweit geschätzter Fachmann für klassische Mercedes-Fahrzeuge. Am 1. April 2025 wurde der 77-Jährige tot in seinem Wohnhaus in Leonberg aufgefunden. Fremdverschulden schlossen die Behörden aus.