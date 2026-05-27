Die neue Staffel von „Das große Backen – Die Profis“ startet in SAT.1. Acht Patisserie- und Konditorprofis treten an, um die Jury zu überzeugen. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Kandidaten, Start, Sendezeit und Besetzung.

Die SAT.1-Backstube wird wieder zur Bühne für aufwendige Torten, filigrane Schaustücke und anspruchsvolle Patisserie. Am Mittwoch, 27. Mai 2026, startet die neue Staffel von „Das große Backen – Die Profis“. In Staffel 7 treten acht Konditoren und Patisserie-Profis gegeneinander an. Ihr Ziel: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Zu sehen ist die neue Staffel immer mittwochs um 20.15 Uhr in SAT.1. Die Folgen stehen außerdem auf Joyn zur Verfügung.

Worum geht es bei „Das große Backen – Die Profis“?

Anders als in der klassischen Ausgabe von „Das große Backen“ stehen bei der Profi-Version keine Hobbybäcker im Mittelpunkt. Hier treten ausgebildete Fachleute an, die ihr Können in mehreren anspruchsvollen Aufgaben zeigen müssen. Gefragt sind Kreativität, handwerkliche Präzision, ein gutes Gespür für Geschmack und starke Nerven.

Zum Auftakt der neuen Staffel müssen die Profis unter anderem 20 identische Signature-Törtchen herstellen. Dabei sollen sie ihre persönliche Handschrift in Geschmack, Technik und Gestaltung zeigen. In einer Speed-Challenge entsteht unter Zeitdruck ein filigraner Tortenaufleger aus Marzipan. Zum Abschluss der ersten Folge verbinden die Kandidaten ein großes Schaustück mit einer Torte für mindestens 20 Personen zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk.

Wer moderiert „Das große Backen – Die Profis“?

Moderiert wird die Sendung erneut von Enie van de Meiklokjes. Sie begleitet die Kandidaten durch die Aufgaben und führt durch die Verkostungen und Bewertungen.

Wer sitzt in der Jury?

DIe Leistungen der Profis werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet. Dazu gehören:

Christian Hümbs , Konditor und mehrfacher Patissier des Jahres

, Konditor und mehrfacher Patissier des Jahres Bettina Schliephake-Burchardt , Konditormeisterin

, Konditormeisterin Günther Körffer, ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses

Die Jury achtet nicht nur auf Geschmack, sondern auch auf technische Umsetzung, Kreativität, Optik und die Gesamtidee der Backwerke.

„Das große Backen – Die Profis“ 2026: Das sind die Kandidaten

In Staffel 7 treten acht Profis aus Deutschland und Österreich an. Die Teilnehmer bringen unterschiedliche Schwerpunkte mit – von Chocolaterie über Zuckerartistik bis hin zu modernen Törtchen und großen Schaustücken.

Alireza , 48, aus Berlin: Alireza verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie. Er gilt als Allrounder im Konditorenhandwerk und arbeitet besonders gerne an spektakulären Schaustücken aus Schokolade.

, 48, aus Berlin: Alireza verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie. Er gilt als Allrounder im Konditorenhandwerk und arbeitet besonders gerne an spektakulären Schaustücken aus Schokolade. Anna , 25, aus Walldorf: Anna ist ausgebildete Konditorin und hat eine große Leidenschaft für Chocolaterie und Patisserie. Ihre Stärke liegt darin, unterschiedliche Geschmäcker und Texturen so zu kombinieren, dass harmonische und zugleich überraschende Kreationen entstehen.

, 25, aus Walldorf: Anna ist ausgebildete Konditorin und hat eine große Leidenschaft für Chocolaterie und Patisserie. Ihre Stärke liegt darin, unterschiedliche Geschmäcker und Texturen so zu kombinieren, dass harmonische und zugleich überraschende Kreationen entstehen. Gina , 26, aus Heidelberg: Gina gibt ihr Wissen als Kursleiterin für Schokoladenschaustücke und Zuckerartistik weiter. Als ausgebildete Schokoladen-Sommelière bringt sie ein feines Gespür für Aromen mit. Ihre Kreativität zeigt sie vor allem in außergewöhnlichen Torten und Patisserie-Ideen.

, 26, aus Heidelberg: Gina gibt ihr Wissen als Kursleiterin für Schokoladenschaustücke und Zuckerartistik weiter. Als ausgebildete Schokoladen-Sommelière bringt sie ein feines Gespür für Aromen mit. Ihre Kreativität zeigt sie vor allem in außergewöhnlichen Torten und Patisserie-Ideen. Lina , 25, aus Frankfurt: Lina legt großen Wert auf ausgewogene und kreative Geschmackskompositionen. Sie arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten und setzt diese in ihren Kreationen gezielt in Szene.

, 25, aus Frankfurt: Lina legt großen Wert auf ausgewogene und kreative Geschmackskompositionen. Sie arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten und setzt diese in ihren Kreationen gezielt in Szene. Michael , 32, aus Kufstein: Michael kommt aus Österreich und verbindet klassisches Konditorenhandwerk mit wissenschaftlichem Know-how. Als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe denkt er Rezepte ganzheitlich. Seine Kreationen teilt er unter anderem über einen Blog, eine App und ein Backbuch.

, 32, aus Kufstein: Michael kommt aus Österreich und verbindet klassisches Konditorenhandwerk mit wissenschaftlichem Know-how. Als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe denkt er Rezepte ganzheitlich. Seine Kreationen teilt er unter anderem über einen Blog, eine App und ein Backbuch. Péter , 21, aus Straubing: Péter zählt zu den jungen Talenten der Staffel. Seine Leidenschaft gilt modernen Törtchen und edlen Pralinen. Dabei achtet er besonders auf das Zusammenspiel von Aromen, Texturen und Optik.

, 21, aus Straubing: Péter zählt zu den jungen Talenten der Staffel. Seine Leidenschaft gilt modernen Törtchen und edlen Pralinen. Dabei achtet er besonders auf das Zusammenspiel von Aromen, Texturen und Optik. Sven , 35, aus Hattingen: Sven führt gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Confiserie, die bereits mit dem Ehrenpreis „MeisterWerk NRW“ ausgezeichnet wurde. Seine Spezialität sind kunstvolle Törtchen. Als gelernter Koch bringt er außerdem ein ausgeprägtes Verständnis für Geschmack und Produktkombinationen mit.

, 35, aus Hattingen: Sven führt gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Confiserie, die bereits mit dem Ehrenpreis „MeisterWerk NRW“ ausgezeichnet wurde. Seine Spezialität sind kunstvolle Törtchen. Als gelernter Koch bringt er außerdem ein ausgeprägtes Verständnis für Geschmack und Produktkombinationen mit. Vera, 37, aus Haimhausen: Vera setzt auf Präzision, Ästhetik und opulente, aber stilvolle Kreationen. Besonders gerne arbeitet sie bei Schaustücken mit Zucker und erschafft detailreiche Kunstwerke.

Wann läuft „Das große Backen – Die Profis“ 2026?

Die neue Staffel startet am Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20.15 Uhr in SAT.1. Neue Folgen laufen wöchentlich. Außerdem sind die Folgen auf Joyn abrufbar.

Was gibt es zu gewinnen?

Am Ende geht es für die Profis um den goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Entscheidend ist, wer die Jury über die Staffel hinweg mit Geschmack, Technik, Kreativität und Nervenstärke am meisten überzeugt.