Die neue Staffel von „Das große Backen – Die Profis“ startet in SAT.1. Acht Patisserie- und Konditorprofis treten an, um die Jury zu überzeugen. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Kandidaten, Start, Sendezeit und Besetzung.
27.05.2026 - 11:59 Uhr
Die SAT.1-Backstube wird wieder zur Bühne für aufwendige Torten, filigrane Schaustücke und anspruchsvolle Patisserie. Am Mittwoch, 27. Mai 2026, startet die neue Staffel von „Das große Backen – Die Profis“. In Staffel 7 treten acht Konditoren und Patisserie-Profis gegeneinander an. Ihr Ziel: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.