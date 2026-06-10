In Folge 3 von „Das große Backen – Die Profis“ drehte sich alles um Kokosnuss und Urlaubsgefühle. Am Ende musste Gina die Backstube verlassen.
10.06.2026 - 23:00 Uhr
Kokosnuss steht im Mittelpunkt
In der ersten Aufgabe mit dem Titel „Coco Loco“ mussten die Profis 20 identische Törtchen oder Kleingebäcke herstellen. Dabei durfte nur eine einzige Silikonform verwendet werden. Die Kokosnuss sollte im Zentrum stehen und in mindestens fünf Varianten verarbeitet werden. Für die Aufgabe hatten die Kandidaten drei Stunden Zeit.