Bei „Das große Backen – Die Profis“ wurde es in Folge 4 emotional und magisch zugleich. In der ersten Aufgabe bekamen die Kandidaten Unterstützung von Familie und Freunden. Danach mussten sie mit einem süßen Zauber-Schaustück überzeugen.

In Folge 4 von „Das große Backen – Die Profis“ standen zwei sehr unterschiedliche Herausforderungen auf dem Programm. Zunächst sollten die Profis bei der Aufgabe „Helfende Hände“ 20 identische und elegante Eclairs herstellen. Anschließend ging es bei „Süßer Hokus Pokus“ um aufwendige Schaustücke aus Zucker oder Schokolade, die eine Zaubershow darstellen sollten.

Aufgabe 1: Helfende Hände In der ersten Runde sollten die Kandidaten 20 identische Eclairs backen. Die Rezeptur sollte aufwendig, spannend und elegant sein. Passend zum Titel der Aufgabe bekamen die Profis Hilfe von Freunden und Familienmitgliedern. In den letzten 30 Minuten mussten die „helfenden Hände“ sogar alleine weiterarbeiten.

Für die Aufgabe hatten die Teams zweieinhalb Stunden Zeit. Die Kandidaten setzten dabei auf unterschiedliche Kombinationen mit Schokolade, Himbeere, Pistazie, Nougat oder Kaffee.

Sven präsentierte Eclairs mit Craquelin, Schoko-Minz-Ganache, Himbeer-Coulis und Kakao-Crunch. Anna entschied sich für eine Variante mit Haselnuss-Praliné, Zartbitter-Thymian-Ganache, Himbeer-Kompott und Himbeer-Gel. Michael kombinierte Pistazien-Praliné mit Vanille-Aufschlag-Ganache und Himbeer-Creme.

Lina servierte Eclairs mit Craquelin, Schoko-Kaffee-Mousse, Vanille-Creme und Himbeer-Gel. Péter setzte auf Nougat-Sahne, Vanille-Mascarpone-Chantilly, Krokant und Himbeer-Gel.

Am besten kam Lina durch die erste Aufgabe. Sie erhielt 29 Punkte und lag damit knapp vor Sven mit 28,5 Punkten. Péter bekam 23,5 Punkte, Michael 21 Punkte. Anna landete mit 15 Punkten zunächst deutlich auf dem letzten Platz.

In Folge 4 bekamen die Profis Unterstützung von Freunden und Familie. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)

Aufgabe 2: Süßer Hokus Pokus

In der zweiten Aufgabe sollte es deutlich spektakulärer werden. Die Jury wünschte sich eine „Zaubershow der Extraklasse“. Dafür mussten die Profis ein Schaustück aus Zucker oder Schokolade herstellen. Gefordert war außerdem ein interaktiver Twist. Erlaubt waren unter anderem Stützen, Drehteller und mechanische Hilfsmittel.

Zusätzlich sollten sechs identische Elemente entstehen, die geschmacklich und optisch zum jeweiligen Schaustück passten. Für diese Aufgabe hatten die Kandidaten neun Stunden Zeit.

Sven präsentierte unter dem Titel „Die Magie des Lebens“ ein Schaustück aus Kuvertüre, Isomalt, Modellierschokolade und essbarem Moos. Im Mittelpunkt stand eine sich drehende, schwebende Weltkugel. Dazu gab es Kleingebäck mit Schoko-Boden, Marzipan-Mousse, Pistazien-Praliné und Nougat-Mousse.

Anna setzte mit ihrem „Verwunschenen Wichtelwald“ auf ein Kuvertüre-Schaustück mit beleuchteten Isomalt-Flammen, essbarem Moos, drehenden Wichteln und LED-Anzeige. Zum Probieren gab es Zartbitter-Riegel mit Gin-Gurken-Gel, Kalamansi-Thymian-Ganache und Knallbrause.

Lina (l.) konnte in dieser Folge besonders überzeugen. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)

Michael zeigte einen „Magischen Zylinder“ mit Schleife, beweglichem Hasen und Zauberstab aus gegossener Kuvertüre. Dazu servierte er Zylinder-Törtchen aus Sesam-Biskuit mit Himbeer-Chili-Kompott, schwarzem Sesam-Mousse und Sesam-Crunch.

Linas Schaustück trug den Titel „Verspeckt verhext“. Sie baute ein Kuvertüre-Schaustück mit Magier, Zauberbüchern und sich drehenden Fröschen. Dazu gab es Vollmilch-Pralinen mit Bitterorangen-Gel, Bacon-Ahornsirup-Crunch und Speck-Ganache.

Péter entschied sich für das „Mondportal“, ein Portal-Schaustück mit drehbarer Tür aus Kuvertüre, Modellierschokolade, Fondant und essbarem Moos. Seine Törtchen bestanden aus Haselnuss-Pistazien-Dacquoise, Kaffee-Crunch, Himbeer-Kern und Vollmilch-Mousse.

Lina bekommt die rote Schürze

Am Ende der Folge setzte sich Lina durch. Sie erreichte insgesamt 57,5 Punkte und erhielt damit die rote Schürze. Schon in der ersten Aufgabe hatte sie die Jury mit ihren Eclairs überzeugt. Auch bei der Zauber-Aufgabe konnte sie genügend Punkte sammeln, um sich an die Spitze zu setzen.

Für Michael hat es in dieser Woche nicht mehr gereicht. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)

Eng wurde es dagegen für Anna und Michael. Anna war nach der ersten Aufgabe mit 15 Punkten deutlich zurückgelegen und hatte sechs Punkte Rückstand auf Michael. In der zweiten Aufgabe konnte sie sich jedoch verbessern. Michael hingegen überzeugte die Jury geschmacklich nicht ausreichend mit seinen Törtchen.

Mit insgesamt 40 Punkten musste Michael „Das große Backen – Die Profis“ in Folge 4 verlassen.

Die Punkte in Folge 4 im Überblick:

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Gesamt Lina 29 28,5 57,5 Sven 28,5 21,5 50 Péter 23,5 20,5 44 Anna 15 27,5 42,5 Michael 21 19 40

Wann läuft Folge 5 von „Das große Backen – Die Profis“?

Die nächste Folge von „Das große Backen – Die Profis“ läuft am Dienstag, 1. Juli, um 20.15 Uhr in Sat.1. Dann ist Peggy Porschen als Gastjurorin dabei.

In Folge 5 müssen die Kandidaten unter anderem Petit Fours herstellen. Gefordert sind zwei Sorten mit jeweils 20 Stück: eine florale Variante und eine mit Zitrusnote. Die Petit Fours sollen exakt vier Zentimeter groß sein und optisch zum pastelligen Stil passen.

Außerdem entstehen Schaustücke rund um Weltraumthemen wie Planeten oder Astronauten. Ein essbarer Anteil mit mehrfarbiger Mirror Glaze gehört ebenfalls zur Aufgabe.