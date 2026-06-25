Bei „Das große Backen – Die Profis“ wurde es in Folge 4 emotional und magisch zugleich. In der ersten Aufgabe bekamen die Kandidaten Unterstützung von Familie und Freunden. Danach mussten sie mit einem süßen Zauber-Schaustück überzeugen.
25.06.2026 - 08:17 Uhr
In Folge 4 von „Das große Backen – Die Profis“ standen zwei sehr unterschiedliche Herausforderungen auf dem Programm. Zunächst sollten die Profis bei der Aufgabe „Helfende Hände“ 20 identische und elegante Eclairs herstellen. Anschließend ging es bei „Süßer Hokus Pokus“ um aufwendige Schaustücke aus Zucker oder Schokolade, die eine Zaubershow darstellen sollten.