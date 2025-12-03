Michael Gaedt nennt den Ort, an dem wir uns zum Interview treffen, sein „Studio“. Andere würden vielleicht eher Lagerhalle, Asservatenkammer, Theaterfundus, Kuriositätenkabinett oder Schrottplatz sagen. Hier in einem Hinterhof in der Paulinenstraße findet man sich inmitten eines gut sortierten kreativen Chaos’ aus Maschinen, Kulissen, Kostümen, Gitarren, Verstärkern und seltsamen Apparaten wieder. Ein Durcheinander, das wunderbar zu diesem Menschen passt, der einen dort empfängt: Gaedt (68) redet gerne schnell und viel, hat in fünf Minuten mehr irrwitzige Einfälle als andere in ihrem ganzen Leben, ist Musiker, Clown, Schauspieler, Model, Regisseur, Steinmetz, Schrauber, einer, der alles kann außer stillstehen, und stets mit einem Bein schon im nächsten Projekt ist.