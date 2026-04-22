In den USA sorgt eine Reihe von mysteriösen Todesfällen und verschwundenen Forschern und Geheimnisträgern für große Besorgnis. Sogar Präsident Donald Trump hat sich eingeschaltet. Wer oder was steckt hinter dem Tod der 11 Top-Personen, die enge Kontakte zum Militär, zu kerntechnischen Anlagen oder der Raumfahrtbehörde Nasa pflegten?
Spooky! Ist es so weit? Beginnt die Invasion der Erde? Sind Außerirdische aus den Tiefen des Weltalls gekommen, um unseren heimeligen Planeten zu erobern und die Menschheit – im besten Fall – zu unterjochen oder – im schlimmsten Fall – als Nahrungsquelle zu nutzen? Was derzeit viele in den USA umtreibt, dürfte Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern aus aller Welt sein. Was ist geschehen?