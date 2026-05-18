Während Rewe-Chef Lionel Souque die Markenhersteller kritisiert, weisen die Schoko-Preise in Deutschland eine große Bandbreite von 79 Cent bis über 5 Euro auf.
18.05.2026 - 17:10 Uhr
Wer in diesen Tagen durch den Supermarkt geht und Sehnsucht nach einem Stück Seelentröster hat, reibt sich ungläubig die Augen. Der Blick auf das Preisschild im Süßwarenregal löst keinen Heißhunger mehr aus, sondern pure Fassungslosigkeit. Eine simple Tafel Vollmilchschokolade kratzt an Marken, die früher manchmal edlen Pralinen vorbehalten waren.