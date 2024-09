Was verbindet Hofens Scillamännle mit der Freude am Kino? Was das Weindorf mit dem „Bitchfest“? Auch zum Schulferienende zeigt sich Stuttgart in bunter Vielfalt.

Kino für alle

„Filme für alle. Kino für alle!“ – Kann das wahr sein? An diesem Samstag und Sonntag bieten Kinos in ganz Deutschland Tickets für fünf Euro an. In Stuttgart mit dabei sind die Innenstadtkinos der Eugen-Mertz-Gruppe an der Bolzstraße, die Arthaus-Kinos Atelier am Bollwerk und Delphi (Tübinger Straße) sowie die Cinemaxx-Bühnen im SI-Centrum und an der Liederhalle. Mit fünf Euro kommt man zum Kinofest aber auch ins Corso-Kino in Vaihingen (Hauptstraße 8). Besonders schön: Die Kinofest-Bühnen bieten Extraangebote für jedes Alter. Kino zum Mitmachen? Einmal über den roten Teppich laufen? Das Kinofest macht es möglich.

Powerfrauen im Stadtpalais

Mal eben vorbeischauen, ist bei der Premiere des Bitchfestes an diesem Samstag im Stadtpalais am Charlottenplatz (10 bis 22 Uhr) nicht drin. 69 Euro kostet das Ticket. Was dafür geboten wird? „Das langersehnte Lifestyle-Festival für Powerfrauen und Bad Ass Girls.“ Denn: „Auf dem Bitchfest erwarten dich energiegeladene Beats, mitreißende Performances, eine wahre Flut an inspirierenden Workshops und Pop-up-Stores. Auf dem Bitchfest triffst du deine Heldinnen und schließt gleichzeitig neue Freundschaften –alles an einem Ort!“ Kurz: Das Stadtpalais bleibt Bühne ständigen Wandels.

Technofreude im Park der Villa Berg

Predawn Records nennt sich ein Musiklabel aus Stuttgart. Gegründet von Laima Adelaide, Marko Mrdja und Nils Edte ist Predawn „spezialisiert auf ambient, hypnotic & experimental Techno“. Wie das klingt? Ist an diesem Samstag von 14 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt im Park der Villa Berg zu erleben – beim diesjährigen Predawn-Festival.

Stuttgart feiert die Vielfalt

Mittags zum Demonstrationszug der Trans* Pride und abends auf das Weindorf – das ist längst kein Gegensatz mehr. Das Weindorf hat sich als Forum der Vielfalt etabliert. Der Trans*Pride-Zug startet – zum sechsten Mal – um 13 Uhr und führt vom Rotebühlplatz aus durch die Innenstadt. Zurück auf dem Rotebühlplatz, beginnt dort um 15 Uhr ein Programm mit viel Musik.

Gemeinsam mehr erreichen

Bei diesem Ereignis können alle mitwirken – in den Stadtteilen wie im Zentrum: Frustriert, hämisch, entsetzt und beschämt wird in Stuttgart eine „zunehmende Vermüllung“ registriert. Da hilft nur: gemeinsam anpacken – jede und jeder für sich. Das sollen andere machen? Könnte es aber nicht sein, dass die Motivation dieser „anderen“ wesentlich höher wäre, wenn sie das Gefühl hätten, wir in Stuttgart würden sorgsam mit unseren Straßen und vor allem Plätzen umgehen?

Kirbe-Glanz und Scilla-Klänge

Einfach mal feiern geht natürlich auch. Bereits an diesem Freitag beginnt rund um den Festhallenplatz in Feuerbach die viertägige Kirbe, und an diesem Samstag laden die Hofener Scillamännle von 15 Uhr an zum Feiern auf dem Kelterplatz ein. Auch zum Ausklang dieses Wochenendes gibt es das perfekte Angebot – einen Konzertabend vor Schloss Solitude. Das „Bergkonzert“ mit Sharktank und Diplomatic Fun beginnt um 17 Uhr.