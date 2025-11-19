Wann ist der Weihnachtsmarkt geöffnet? Was kostet der Glühwein und wo kann man parken? Die wichtigsten Infos im Überblick.
19.11.2025 - 14:44 Uhr
Mit seinem festlichen Lichterglanz, dem Duft von Gewürzen und Tannengrün und einer einzigartigen Mischung aus traditionellem Handwerk und modernen Attraktionen zählt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu den stimmungsvollsten Adventserlebnissen im Südwesten. Jahr für Jahr zieht er Millionen Besucherinnen und Besucher an, die hier mitten in der Innenstadt in eine weihnachtliche Welt eintauchen.