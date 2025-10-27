Ein Tief über Skandinavien bringt Baden-Württemberg Dauerregen und Sturm. In mehreren Regionen gilt aktuell bereits eine mäßige Hochwassergefahr.
27.10.2025 - 06:17 Uhr
Ein kräftiges Tief über Südschweden sorgt zu Wochenbeginn für ungemütliches Wetter in Baden-Württemberg. Mit einer lebhaften Südwestströmung zieht feuchte Meeresluft über das Land, begleitet von Dauerregen und Sturm. Besonders im Schwarzwald und im Allgäu kommt es seit der Nacht zu teils heftigen Niederschlägen und in einigen Regionen droht Hochwasser.