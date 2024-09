Stellenabbau bei Volkswagen Die VW-Krise geht auch Mitarbeiter von Bosch, Mercedes und Porsche an

Im Winterkorn-Diesel-Prozess geht es um die Vergangenheit. Das eigentliche Problem der deutschen Autoindustrie aber liegt in der Zukunft. Deshalb geht der Weckruf von VW viele an – in der Wirtschaft wie in der Politik, meint Matthias Schmidt.